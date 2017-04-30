Dağcılık Tutkunlarını Heyecanlandıracak Dünyanın En Tehlikeli Tırmanma Rotaları

Adrenalin tutkunlarının belki de en heyecan duydukları aktivelerden biri olan dağcılık konseptine farklı bir boyut getiren rotaları sizin için derledik.



Sadece fotoğraflara bakmanız bile yüreğinizi ağzına getirirken, adrenalin tutkunlarının gitmek için sabırsızlanacağı 4 rota, tehlikeli ve dar alanlardan oluşuyor.



Huayna Picchu – Peru





260 metre yükseklikte bulunan tırmanma yolunun bir diğer adı ise "Ölüm Yürüyüşü"



Hua Shan Dağı – Çin





Cennet Merdivenleri olarak bilinen Hua Shan Dağı, dünyanın en tehlikeli rotalarında biri.



El Cominito Del Rey – İspanya





2015 yılında tekrar yapılandıran yolları ile El Cominito Del Rey, binlerce metre yükseklikte bulunuyor.



Via Ferrata – İtalya-Avusturya Sınırı





Demir Yol olarak bilinen Via Ferrata, 1. Dünya Savaşı yıllarında da kullanılan yollardan biri.