Dağcılar, Zigana'da Eğitim Görecek

Gümüşhane'de, "Doğada Arama ve Kurtarma Eğitmenliği Kış Oryantasyon Eğitimi" düzenlenecek.



İl Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce (AFADEM), afet ve acil durumlara yönelik Torul İlçesi Zigana Dağı'nda düzenlenecek eğitimlere 25 kişilik ekip katılacak.



İl AFAD Mesut Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 dağcılık eğitiminin kış bölümünün 5 ile 11 Ocak arasında Zigana Dağı'nda yapılacağını söyledi.



Eğitime, daha önceki eğitimleri almış olan birçok ilden 20 arama kurtarma teknisyenlerinin katılacağını belirten Bayrak, şunları kaydetti:



"Bu eğitime daha önceki eğitim almış, İzmir, Bursa, Adana, Balıkesir, Antalya, Afyonkarahisar, Denizli, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş gibi illerden 20 dağcımız katılacak. Dağcı arama kurtarma teknisyenleri üst düzey bir eğitim alacak. Aynı zamanda AFADEM'den beş eğitim görevlisi gelecek. 25 kişiye bir hafta süreli bir eğitim yapılacak. İlimizin tanıtımı açısından bu eğitimi önemsiyorum. Mayıs, haziran gibi ilimizde başka bir eğitim daha planlıyoruz. Bizim için en önemli tarafı Zigana Dağı'nın tanıtımına katkıda bulunacak. Türkiye'nin birçok ilinden gelecek olan dağcılar, Zigana Dağı'nda buluşacak. 25 dağcı İzmir'den Erzurum'a, Samsun'dan Mersin'e kadar Türkiye'nin her tarafından dağcılar katılacak. Bu Gümüşhane'nin tanıtımı için iyi olacak."