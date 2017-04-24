Dağcılar Lösemili Çocuklar İçin Tırmandı

Hakkari'de Zirve Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemili çocuklar için 3 bin rakımlı Uleder Dağı'na tırmanış düzenledi.



Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları İl Temsilcisi Hacı Tansu, yaptığı açıklamada, 15 dağcıyla yaptıkları tırmanışı lösemili çocuklara armağan ettiklerini söyledi.



Bölgede dağcılık ve doğa sporları potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Tansu, çocuklarında spora yönlendirilebilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.



Tansu, şöyle konuştu:



"Bu yıl ki programımızda okullarla ortak projeler yürütmeyi, dağcılık eğitim merkezi oluşturarak çocuklarımızı bu merkezde eğitmeyi planlıyoruz. Gerekli desteği alabilirsek inşallah yakın zamanda Hakkari'de bir de Dağcılık ve Doğa Sporları Eğitim Merkezimiz olacak. Çocuk bayramında yaptığımız tırmanışı, arkadaşları, yaşıtları gibi istediği zaman spor yapamayan, doğa ile buluşamayan lösemili çocuklara armağan ediyoruz."