Dağcılar Helikopterin Düştüğü Bölgeye Ulaşmak Üzere

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin Tunceli'de düşmesinin ardından zamanla yarış başladı. Onlarca kurtarma ekibi, 3 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda araç ile havadan ve karadan bölgeye sevk edilerek adeta bir kurtarma seferberliği başlatıldı. Tunceli, Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'dan çok sayıda sağlık ve AFAD ekiplerinin gönderildiği öğrenilirken, bölgeye en yakın durumdaki karakoldan iki özel de tim bölgeye sevk edildi. Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, 6 profesyonel dağcının bölgeye ulaşmak üzere olduğunu söyledi.

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesinin ardından 112 Komuta Kontrol Merkezine saat 13.32'de anons geldi. Olaydan 1 dakika sonra saat 13.33'de yakın ilçelerden ve illerden 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgeye sevk edildi.

ÖZEL TİMLER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı'na (AFAD) bağlı 43 kurtarma personeli de bölgeye intikal ederken, çok sayıda dağcı da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ayrıca helikopterin düştüğü bölgeye en yakın durumdaki karakoldan iki özel de tim bölgeye gönderildi.

Yine Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üssü'nden arama kurtarma çalışması yapan CN235 tipi uçak ile Malatya'dan 2 S-70 tipi arama kurtarma helikopteri bölgeye gönderildi. Ayrıca E-7T Barış Kartalı Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı da düşen helikopterlerden sinyal almak için uçuyor. Ancak bölgede etkili olan yağış ve sis nedeniyle helikopterler alçak irtifada uçuş yapmakta zorlanıyor.

YOLDA HEYELAN OLDU

Arama kurtarma ekipleri karadan helikoptere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarıgül Köyü'ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Buraya da iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.

6 PROFESYONEL DAĞCI BÖLGEYE ULAŞMAK ÜZERE

Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı,"Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere" dedi.

'1 DAKİKA SONRA YOLA ÇIKTIK'

Tunceli İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, Tunceli'de irtibat kesilen helikoptere ilişkin, "Biz olay duyulduktan 1 dakika sonra 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 tane cip ve ambulans ile 30'u aşkın personelimizle olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Özaydın, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 komuta merkezine herhangi bir çağrı gelmediğini belirtti. Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özaydın, "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 komuta merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." diye konuştu.

Özaydın, bölgeye sağlık ekiplerinin de sevk edildiğini dile getirerek "Biz olay duyulduktan 1 dakika sonra 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 tane cip ve ambulans ile 30'u aşkın personelimizle olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.