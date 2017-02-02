Dağ Keçilerinin Ölümleri Araştırılıyor

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde doğada çok sayıda dağ keçisi ölü bulundu. Vücutlarında ateşli silah izine rastlanmayan hayvanlardan ikisine Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde nekropsi yapıldı. İlk inceleme sonucunda hayvanlarda akciğer enfeksiyonu tespit edildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri koruma faaliyeti yürüttükleri Akseki'deki dağlık arazide ölü dağ keçilerine rastladı. Ekiplerin ilk incelemesi sonucu hayvanların ateşli silahla vurulmadığı tespit edildi. Ölen hayvanların genç bireyler olduğu belirlenirken, hayvanlardan 2'si kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Burdur'daki MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne gönderildi. MAKÜ Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Özmen ve ekibi tarafından dağ keçilerine nekropsi (ölüm nedenini bulmak amacıyla, kadavranın iç organ ve boşluklarının dikkatle kesilmesi, açılması ve incelenmesi) yapılarak numune alındı. Numuneler laboratuvarlarda incelenerek hayvanların kesin ölüm nedenleri tespit edilecek.



'AKCİĞERLERİNDE ENFEKSİYON TESPİT ETTİK'



Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Özmen, şöyle dedi:



"Nekropsi yapılan hayvanların sonuçları bir hafta sonra çıkacak. Ancak biz ön incelemeye göre hayvanların akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu tespit ettik. İlgililere bu konuda bilgi verilerek hayvanların yaban hayat içerisinde değerlendirilmesi ve teşhislerinin yapılması sağlanmaya çalışılacak. Sonuçlar çıktıktan sonra tekrar ilgililerle temasa geçilerek hayvanlara yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgiler verilecek. Buna göre de hayvanların tedavileri yapılmaya çalışılacak. Teşhis amacıyla bize 2 hayvan getirildi ancak ölümlerin daha fazla olduğu bildirildi. Fakat hayvanları canlı olarak yakalamak mümkün olmadığı için ancak ölülerden teşhise gidilecek, bunun sonucuna göre de canlı hayvanlara ne yapmamız gerektiğine karar verilecek."



- Burdur