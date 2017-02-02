Dağ Keçilerinin Leşi Üzerinde "Nekropsi"

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akseki ilçesindeki dağlık arazide ölü bulunan dağ keçilerinden ikisinin leşi, nekropsi (hayvanlara yapılan otopsi) yapılmak üzere, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderildi.



MAKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin Antalya'nın Akseki ilçesinde yaptığı denetimler sırasında, bir yaş civarındaki 5 dağ keçisinin leşi bulundu. Ekipler ilk incelemelerinde, kurşun veya saçma izine rastlanmayan leşlerden ikisini, hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi için MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine gönderdi.



Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Özmen ve ekibi tarafından yapılacak incelemelerin ardından keçilerin ölüm nedeni belirlenecek.



Prof. Dr. Özmen, yaptığı açıklamada, hayvanlara nekropsi yapıldığını ve bir hafta sonra sonuçlarının belli olacağını bildirdi.



Nekropsinin ilk sonuçlarında, hayvanların akciğerlerinde enfeksiyon tespit ettiklerini vurgulayan Özmen, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İlgililere bu konuda bilgi verilerek, hayvanların yabani hayat içerisinde değerlendirilmesi ve teşhislerinin yapılması sağlanmaya çalışılacak. Sonuçlar çıktıktan sonra tekrar ilgililerle temasa geçilerek, hayvanlara yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgi verilecek. Buna göre de hayvanların tedavileri yapılmaya çalışılacak. Fakat hayvanları canlı olarak yakalamak mümkün olamadığı için ancak ölülerden teşhise gidilecek. Bunun sonucuna göre de canlı hayvanlara ne yapmamız gerektiğine karar verilecek."