Dağ Keçileri İçin Ot Bıraktılar

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki bir grup doğasever, bitki örtüsünün karla kaplanması nedeniyle yaban hayatı koruma sahasındaki dağ keçileri için ot bıraktı.



Oltu'da yaşayan doğaseverler, her yürüyüşe çıkarken yanlarında yabani hayvanlar için yiyecek götürmeyi ihmal etmiyorlar. Daha önce başta keklikler olmak üzere kuşlar için yem bırakan doğaseverler, bu kez yörede çok sayıda bulunan dağ keçileri için ot götürdüler. Yanlarında taşıdıkları otu dağ keçilerinin yemesi için Damlıca mevkisine bırakan doğaseverler, böyleye yürüyüşlerini daha anlamlı kıldıklarını belirttiler.



Doğaseverlerden Avukat Muharrem Kalyon, bölgenin büyük bir bölümünün karla kaplı olduğunu, bu yüzden yaban hayatın zor günler geçirdiğini söyledi. Yaptıkları gözlemler doğrultusunda yemleme yaptıklarına işaret eden Kalyon, bu konuda her vatandaşa önemli görev düştüğünü belirtti.



Karakışın kuş ve hayvanları çaresiz bıraktığını ifade eden doğasever esnaf Osman Kamacı ise kaçak avlanmaya karşı bölgenin koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Doğasever Avukat Hikmet Ceylan da "Doğada yaban hayatın devamı için beslenme ve barınmayla ilgili özel çaba gerekiyor. Biz doğaseverler olarak doğayı korumak için kendimizi sorumlu hissediyoruz" diye konuştu.



- Oltu