Dağ 2'nin Nabat'ı Açelya Özcan'ın Önlenemez Yükselişi

Geçtiğimiz sezonlarda, "Kiraz Mevsimi","Acil Aşk Aranıyor" gibi reyting rekortmeni dizilerin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu ve müzisyen Açelya Özcan, 3.210.071 kişilik izlenme sayısıyla 2016 yılının en çok izlenen filmi olma ünvanını göğüsleyen Dağ 2 filmindeki performansıyla yapım şirketlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kuzey Irak'ta kaçırılarak işkence gören, görev başındaki MAK (Muharebe Arama Kurtarma) ekibi tarafından kurtarılan Türkmen kızı Nabat'ı, örneğine az rastlanır türde bir gerçeklikle beyazperdeye taşıyan Açelya Özcan, yeni sezonda ekrana gelecek, büyük bütçeli dizilerin yapımcılarını harekete geçirdi bile. Türkmen dilini kullanmaktaki ustalığıyla, izleyenlerine Türkmen olduğunu düşündüren başarılı oyuncu kendisine gelen projeleri değerlendirme aşamasını henüz tamamladı. Şubat ayı başında adı sır gibi saklanan bir diziyle TV ekranında sevenleriyle buluşacak olan, son zamanların yükselen değerlerinden olmaya aday güzel aktrist, Türkiye'nin ödüllü iki usta yönetmeniyle yeni sinema filmleri için el sıkıştı bile.