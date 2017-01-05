Daeş'ten Kurtarılan Türkmen Beşir Köyündeki Okulları Tika Onaracak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), DAEŞ'ten kurtarılan bölgelerin yeniden imarında Türkmenlere yardım elini uzattı. Türkmen Beşir köyünün iki okulunu TİKA onaracak.



Terör saldırıları sonucu yaralanan Iraklılara ve özellikle Türkmenlere yardım elini uzatan ve hastanelerinde tedavi imkanı sağlayan Türkiye, Irak'ta şiddet olaylarından kaçan sığınmacılara da insani yardımlar yapıyor. Türkiye, terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılan bölgelerin yeniden imarında Türkmenlere yardım elini uzattı. Türkmen Beşir köyünün yeniden imarı için yardım elini uzatan ilk komşu ülke Türkiye oldu. TİKA'dan bir heyet Kerkük'e bağlı Türkmen Beşir köyünü ziyaret etti. TİKA heyetine Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Hasan Turan, Kerkük İl Meclisi Üyesi ve ITC Sözcüsü Ali Mehdi ve Kerkük Şii Vakfı Başkanı Şeyh Habib Semin de eşlik etti.



Terör örgütü DAEŞ, 17 Haziran 2014 tarihinde Beşir köyüne saldırarak işgal etmiş, çok sayıda vatandaş saldırı sonucu şehit olmuş ve 550 hane tamamen yıkılmıştı. Ayrıca sosyal ve kamu alanları olan resmi binalar, sağlık ocakları, okullar ve camiler kullanılamaz hale getirilmişti. Beşir köyü 30 Nisan 2016 tarihinde kurtarıldı ancak Türkmen köyündeki yıkım hala gözler önünde duruyor. TİKA ve Türkmen yetkililerinden oluşan heyet, Beşir İlkokulu ve İmam Sadık İlkokulunu ziyaret ederek yerinde incelemeler yaptı. Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Beşir köyündeki iki okulun onarımını TİKA gerçekleştirecek.



TİKA heyeti, meydana gelen tahribat ve yıkımdan dolayı üzücü bir manzara ile karşı karşıya olduklarını dile getirerek, okulların onarımlarına en kısa zamanda başlayacaklarını belirtti.



TİKA heyetinin alandaki incelemelerine desteğiyle kolaylık sağlayan ITC Genel Başkan Yardımcısı Hasan Turan ise, DAEŞ'ın saldırılarından dolayı Beşir köyünün yüzde 80'inin yıkıldığını belirtti. Turan, "Komşu ülke Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla Beşir köyündeki onarım ve tadilatı üstlenmesinden memnunuz. İncelemelerde bulunan TİKA heyetinin iki ilköğretim okulunun onarılması sözü bizi gerçekten mutlu etti. Bu yardımlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağlık ocağının ve caminin yeniden yapılması talebimize de kayıtsız kalınmayacağını umut ediyoruz" dedi.



Kerkük Şii Vakfı Başkanı Şeyh Habib Semin de, Türkmen Beşir köyünün yeniden imarına katkı sağlayan TİKA ve Türkmen yetkililere teşekkür etti. - ANKARA