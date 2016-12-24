Daeş'ten Geri Alınan Hristiyan Kasabalarında Noel Kutlanıyor





Musul'un kuzeydoğusunda DAEŞ'ten geri alınan çoğunlukla Hristiyan ve Yezidilerin yaşadığı Başika ve Bartella kasabasında 2014'ten bu yana ilk kez Noel kutlanıyor. Hristiyanlar kendi çabalarıyla onardıkları kilisede Noel ayini düzenledi.



DAEŞ ve öncülüğündeki silahlı grupların tehdidiyle Musul ve çevresindeki kentlerde yaşayan Hristiyanlar ya öldürüldü ya da göç etmeye zorlandı. Ayrıca Musul'daki bin 800 yıllık kilisesi de dahil olmak üzere tüm kiliseler ateşe verilmişti.



Öte yandan Bağdat'ın doğusundaki el-Ghadier kasabasında yaşayan Hristiyanlar ise hedefteydi. Kimliği belirsiz silahlı kişilerin Hıristiyan mahallesinde bulunan ve alkollü içecek sattığı söylenen bir markete silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.



Noel öncesi yapılan saldırıda 3 kişinin öldüğü, market sahibi de olmak üzere 3 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Hristiyan Gepost: 24 december 2016