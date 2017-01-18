Kayseri polisi tarafından düzenlenen DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DAEŞ örgütüne üye olan, örgütün propagandasını yapan ve örgüte eleman temin eden 11 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 kişi, adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ