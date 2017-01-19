Daeş Operasyonunda Adliyeye Çıkarılan 11 Kişi Serbest Bırakıldı

Kayseri polisi tarafından yapılan DAEŞ operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan 11 kişi, serbest bırakıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, DAEŞ'e üye olmak, örgütün propagandasını yapmak ve örgüte eleman temin etmek suçlarından 11 kişi gözaltına alınmış ve geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.



Adliyeye sevk edilen 11 kişi, serbest bırakıldı. - KAYSERİ