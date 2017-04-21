Daeş'li Teröristin TBMM Bahçesinde Keşif Yaptığı İddiası

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 'DAEŞ'li bir teröristin TBMM bahçesinde keşif yaptığı iddialarına' ilişkin olarak, "Kimlik bilgileri tespit edilen şahısla ilgili yapılan sorgulamada TBMM randevu takip sisteminde herhangi bir kayıt bilgisine ulaşılamamıştır. Başkanlığımız tarafından şüpheli şahıs S.S. ile ilgili olarak herhangi bir görüntü tespiti yapılmamıştır" dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 'DAEŞ'li bir teröristin TBMM bahçesinde keşif yaptığı iddiasına' ilişkin soru önergesi verdi. Bu önergeye cevap veren TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi (b) soruşturma dosyasında söz konusu şahsın 12 Ekim 2016 tarihinde Meclis bahçesi civarında dolaştığı belirtilmiştir. Kimlik bilgileri tespit edilen şahısla ilgili yapılan sorgulamada TBMM randevu takip sisteminde herhangi bir kayıt bilgisine ulaşılamamıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi (b) soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 5271 sayılı Kanun'un 135'inci maddesi uyarınca hakkında tedbir kararı bulunan S.S. isimli şahsa ait görüntüler, 12.10.2016 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü teknik takip ekibi tarafından elde edilmiş olup, yapılan çalışmaların sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği ilgi (c) yazı ile Başkanlığımıza bildirilmiştir. Başkanlığımız tarafından şüpheli şahıs S.S. ile ilgili olarak herhangi bir görüntü tespiti yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.



İstanbul Valiliğinin ilgi (ç) yazısında DAEŞ operasyonunda tutuklanan 28 şüpheli ile ilgili iddianamenin 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini belirten Aydın, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi (b) soruşturma dosyasında yer alan iddianamede 35 şüphelinin yer aldığı belirtilmiştir. İddianameye göre şüphelilerin eylemlerinin hukuki değerlendirmesinde S.S., O.K., F.K., S.K., E.G. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 309'uncu maddesinin birinci fıkrasının, diğer 29 şüpheli hakkında ise 314'üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanılması istenilmiştir. Yakalama kararı bulunan şüphelilerin yargılamasının CMK'nın 244'üncü maddesi uyarınca yapılması yasal ve olanaklı görülmüştür. Ayrıca tüm şüpheliler hakkında CMK'nın 175'inci maddesi gereğince düzenlenen iddianamenin kabulü ile TCK'nın 309'uncu maddesinin birinci fıkrası ve 314'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yargılamalarının yapılarak cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia edilmiştir" dedi.



Aydın, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgi (d) yazısında soru hakkında gerekli araştırma yapılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı Zaman Aşımı Bürosunun 2015/84253 sayılı dosyasında soruşturma yapıldığı ancak şüpheli/şüphelilerin açık kimlik bilgileri tespit edilemediğinden şüpheliler hakkında daimi arama kararı alındığı ve başkaca bir soruşturma bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA