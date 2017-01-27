Daeş İçin Keşif Yapan 3 Suriyeli Yakalandı

Fırat Kalkanı Harekatını yürüten askeri birlik ve sınır hattında keşif yaptığı belirlenen DEAŞ terör örgütü mensubu 3 Suriyeli yakalandı.



Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü mensuplarınca Fırat Kalkanı Harekatına katılan askerlerimizin sınır hattında ve Suriye'deki gidiş-geliş güzergahları, sevkiyat noktaları ve kamp yerlerine karşı keşif çalışması yürütüldüğü yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda, Suriye uyruklu 3 şahıs yakalanmış olup haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır" denildi. - GAZİANTEP