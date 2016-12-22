Daeş Hocalı'da Sivilleri ve Yardım Görevlilerini Vurdu





Uluslararası kamuoyunda dikkatler Halep'e çevriliyken, Irak'ın kuzeyinde Musul ili çevresinde çatışmalar devam ediyor. Şehrin doğusunda yer alan Hocalı'da DAEŞ militanları tarafından 3 intihar saldırısı düzenlendi. Peşpeşe patlayan bombalarla en az 25 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin önemli bölümü siviller ve insani yardım görevlilerinden oluşuyor.



Saldırıda yaralananlar Musul'a 80 km mesafede Erbil yakınlarında bir hastaneye götürüldü. Hastanede imkanların ihtiyaca göre ne kadar yetersiz kaldığı ilk bakışta farkedilebiliyor.



"Sivil yaralılar geliyor, Irak ordusunun ve peşmergelerin yaralıları geliyor. Günde yaklaşık 100 yaralı geliyor ve bunların çoğu sivil. Tabii çok zorlanıyoruz. Çoğunluğu çocuk ve yanlarında ebeveyni olmadan geliyor. Ağlıyorlar ve iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Zaman zaman da dışarıdan ilaç tedarik zorunda kalıyoruz.(Ensam Abdussahib)



Irak ordusu daha önce Musul'un yıl sonundan önce DAEŞ'in elinden alınmasının beklendiğini açıklamıştı. Ancak çatışmaların seyri takvimin daha da uzayabileceğini gösteriyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: IŞİD Gepost: 22 december 2016