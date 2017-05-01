Dadaylı Muhtarlar, Çanakkale Şehitliğini Gezdi

Daday'da görev yapan köy ve mahalle muhtarları Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.



Profesyonel gezi rehberleri eşliğinde gerçekleşen gezide, Daday'da görev yapan köy ve mahalle muhtarları, tarihi ve kültürel yerleri yakından tanıma fırsatı buldu. Çanakkale'ye düzenlenen gezi ile muhtarlar, bağımsızlık destanının yazıldığı şehitlikte Dadaylı ve tüm şehitlerin kabristanını ziyaret ederek, tarihi alanları yakından tanıma fırsatı buldular. Muhtarlar, iki gün süren gezinin ilk gününde feribotla Çanakkale'ye geçerek 253 bin şehidin yattığı Gelibolu yarımadasını ziyaret ettiler. Gelibolu Yarımadası Ana Tanıtım Merkezi'nde, Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgiler alan muhtarlar, daha sonra Seyit Onbaşı, Çanakkale Anıtı, Akbaş Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliğini ziyaret ettiler.



Çanakkale'ye düzenlenen gezi ile tarihe ışık tutan mekanları daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ve herkesin buraya gelerek bu tarihi yerleri gezip görmeleri gerektiğini ifade eden Daday Muhtarlar Derneği Başkanı Hikmet Çavuş Karasan, "Muhtarlarımız Dadaylı halkına kaliteli hizmet sunulması ve yapılan çalışmaların halka ulaşması adına önemli bir görevi ifa ediyorlar. Düzenlenen gezi organizasyonu ile iki gün boyunca iş yoğunluğundan uzaklaşırken aynı zamanda kaynaşma fırsatı da bulduk. Ben düzenlediğimiz geziye katılan tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU