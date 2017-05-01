Daday'da Yabani Meyve Yetiştirilmeye Devam Ediyor

Daday Orman Fidanlık Şefliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Daday Orman İşletme Şefi Onur Sarı önderliğinde birçok çalışma ile adından bahsettiren Daday Orman Fidanlık Şefliği oluşturduğu vizyon ve misyon ile yoluna devam ediyor. Öncelikle değişen ve gelişen teknolojiye ayak uyduran fidanlık şefliği yetiştirdiği deneyimli personelle ürettiği fidan ve diğer yabani meyveleri, Kastamonu'da merkez ve çevre ilçelere pazarlamaya başladı. Daday Orman İşletme Şefliği, Daday ve Kastamonu ormanlarında yer alan yabani meyve türlerini artırmak, orman köylülerine ve çevre halkına ilerleyen yıllarda gelir getirici olması amacıyla her yıl erik, elma, kiraz, ahlat, alıç yemişen ve yerli ceviz türlerinden 200 bin adet üreterek Daday ekonomisine ve Kastamonu ormanlarına katkı sağlamayı hedefliyor. - KASTAMONU