Daday'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

Daday'da eğitim öğretim döneminde yarı yılın tamamlanmasının ardından yaklaşık bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Kastamonu'nun Daday İlçesinde yarı yılın tamamlanmasının ardından yaklaşık bin öğrenci karne alma heyecanı yaşadı. Daday'da okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan yaklaşık Bin öğrenci, bugün karne alarak iki hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl sonu nedeniyle Miralay Halit Bey İlkokulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, ve Prof. Dr. Fahri Ecevit YBO okullarında karne dağıtım töreni düzenlendi. Daday Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, İlçe Emniyet Amirvekili Eren Sakallı, okul müdürleri, Sinan Aynacı, Aydın Demiral, Müdür Yardımcıları, Nihat Haliloğlu ve Mahir Bıyıklıooğlu,birinci sınıflara daha sonra diğer öğrencilerin karnelerini dağıttılar.



Törende protokol üyeleri sınıflardaki öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbetler etti. Birinci sınıfta karne alan öğrencilerin sınıfta şiir okuması büyük beğeni topladı. Öğrencilerin karnelerine tek tek bakan Kaymakam Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Demir, tatil boyunca öğrencilerin dinlenmeleri, ders çalışmaları ve kitap okumaları konusunda uyarılarda bulundu. Okulların fiziksel yapıları ve öğrencilerin durumu hakkında okul idaresi ve öğretmenlerden bilgiler alan Kaymakam Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Demir, eksiklikleri olan okulların ikinci yarıda eksiklileri giderilerek eğitim öğretime kaldığı yerden devam edeceklerini bildirdiler.



Karne dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Özdemir, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerden 15 günlük tatili iyi değerlendirmelerini isteyen Kaymakam Özdemir, "Yorucu bir dönem geçirdiniz. Kendinize zaman ayırıp, dinlenin. Asla ders çalışmayı da ihmal etmeyin, günde bir saat mutlaka ders çalışın. Yoksa bir yılı boş geçirmiş olup, baştan çalışmak zorunda kalırsınız. İnsan birçok hata yapabilir. Önemli olan o hatalardan ders çıkarmaktır. Geleceğinizi şimdiden hazırlayın. Her şeyi yerli yerinde yapın, kaliteli zaman geçirin, oyun oynayın, kitap okuyun ama beli aralıklarla ders çalışın. İyi bir insan olmak, kaliteli zaman geçirmekle olur. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.



Daha sonra öğrencilere karneleri dağıtılmasıyla tören sona erdi. - KASTAMONU