Dadaş Playboy Yersiz Uyarılara Kulak Asmadı, Konser İçin Erzurum'a Gitti

Ünlü playboy ve DJ Taha Özer, geçtiğimiz günlerde yanında dekolteli kızlarla çektiği video ile konser için Erzurum'a gideceğini duyurdu.

"ERZURUM'A GİTME" DEDİLER

Anadolu'da birçok ilde konser veren yerli Dan Bilzerian'ın, bu sefer konser için Eruzrum'u seçtiğini öğrenen takipçileri, yaptığı yorumlarla Taha'ya, Erzurum'a gitmemesi yönünde yersiz uyarılarda bulundu.

ERZURUM ALGISINI YIKTI

Ancak ünlü playboy yersiz uyarılara kulak asmayarak memleketi Erzurum'a gitti. Burada gayet iyi karşılanan Taha, çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşıp akıllardaki Erzurum algısını yıktı.