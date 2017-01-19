Dadaş Ortaokulundan Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, anne ile çocuğunu aynı kitapta buluşturuyor.



Öğrencilerin hayatta güçlüklerle mücadelesinde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini değerlerimizle gösteren Yavuz Bahadıroğlu'na ait "Ha Gayret Başaracaksın" adlı kitabı hem öğrenciye hem de velisine hediye eden okul yönetimi, yarıyıl tatilinden hemen sonra veli ve öğrenci için yapılacak kitap okuma yarışmasına göre dereceye girenleri ödüllendirecek.



Dadaşköy Mahallesinde bulunan velilerin yoğun ilgi gösterdiği çalışma, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına da katkı sağlıyor. - ERZURUM