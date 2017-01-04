Daçka, Euroleague'de ikinci yarıya Tell Aviv'de başlıyor

Daçka yarın akşam ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Maccabi Tel Aviv'le karşılaşacak. Deplasmanlardan dört galibiyet çıkaran Darüşşafaka Doğuş, bu kritik maçı kazanarak hem rakibiyle puan farkını iyice açmak hem de playoff yarışındaki avantajını korumak istiyor.

Daçka, Tel Aviv deplasmanına 14 kişilik bir kadroyla gidiyor. Geçen hafta ilk Euroleague maçına çıkan Ante Zizic ve sağ el bileğinde hafif sakatlığı bulunan Will Clyburn da kadroda yer alıyor.

GEÇEN SEZON DAÇKA'NIN ÇIKIŞA GEÇTİĞİ MAÇ

Darüşşafaka Doğuş, geçen sezon Euroleague'in ilk turundaki en kilit maçı Tel Aviv'de oynamış ve Maccabi'yi 84-73 mağlup etmişti. Daçka'nın tarihindeki bu ilk Euroleague deplasman galibiyetini alırken Semih Erden de 16 sayı ve 5 ribauntla yıldızlaşmıştı.

İki hafta önce İstanbul'da oynanan Euroleague maçında ise Daçka ilk yarıdaki 19 sayılık farkı kapayarak 86-84 kazanmayı bilmişti.

BLATT: HER TAKIMI YENEBİLECEK BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ

Darüşşafaka Doğuş başantrenörü David Blatt, Maccabi deplasmanının zorluğunu çok iyi bildiklerini söyledi: "Euroleague'in ikinci yarısına başlamak için Tel Aviv'e gidiyoruz. Tel Aviv oynaması zor bir deplasman. Buna karşılık orada basketbol için harika bir ortam var. Maccabi'de sezon başından bu yana çok sayıda değişiklik oldu. Ama hâlâ çok yetenekli bir kadroları. İyi günlerinde her takımı yenebilecek potansiyele sahipler. Bunun örneklerini de bu sezon gördük. Bize gelince; iyi basketbol oynuyoruz. Buna devam etmek ve doğru oyunu oynayarak sonuna kadar galibiyeti kovalamak istiyoruz. Çok çekişmeli bir olacağına eminim."

