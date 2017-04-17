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Dacia Yeni Ürün Gamı ile İstanbul Autoshow'a Hazır
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Dacia Yeni Ürün Gamı ile İstanbul Autoshow'a Hazır

Türkiye'de yükselişini sürdüren Dacia, İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da otomobilseverlerle buluşuyor.

Dacia Yeni Ürün Gamı ile İstanbul Autoshow'a Hazır

Türkiye'de yükselişini sürdüren Dacia, İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da otomobilseverlerle buluşuyor. Dacia'nın ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC, Dacia standının en ilgi çeken modeli olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Dunya.com

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