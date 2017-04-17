Dacia Yeni Ürün Gamı ile İstanbul Autoshow'a Hazır
Türkiye'de yükselişini sürdüren Dacia, İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da otomobilseverlerle buluşuyor.
Türkiye'de yükselişini sürdüren Dacia, İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da otomobilseverlerle buluşuyor. Dacia'nın ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC, Dacia standının en ilgi çeken modeli olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com
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