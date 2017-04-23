Dacia'nın Yenileri Fuarda

CARMEDYA.COM – Türkiye'de yükselişini sürdüren Dacia, İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da otomobilseverlerle buluşuyor. Dacia'nın ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC, Dacia standının en ilgi çeken modeli olarak öne çıkıyor.



Dacia, yeni marka kimliğini diğer tüm modellerine yansıtıyor. Yenilenen Sandero ve Logan MCV Autoshow'da tüketiciyle buluşuyor. Dacia, yeni marka kimliğini Dokker Ailesi ve Lodgy'ye de uyguladı.



Sandero'nun yenilenen tasarımının yanı sıra yepyeni birçok donanım da ekleniyor. Autoshow'da, Sandero Stepway'in Easy-R yarı otomatik vites kutulu versiyonu müşterilerle buluşuyor.



Lodgy Stepway de Autoshow'da Dacia standında sergilenen modeller arasında yerini alıyor. Lodgy Stepway, crossover araçlardan alınan ilhamla daha kaslı bir görünüme ve güçlü bir kişiliğe sahip. Lodgy Stepway'in 5 ve 7 koltuklu seçenekleri bulunuyor.



Dokker Stepway ise dış aksesuarlarla zenginleştirilmiş, SUV görünümlü modern ve kompakt tasarımı ile göze çarpıyor.



Fuarda ayrıca Duster Transanatolia showcar motorsporları tutkunlarının beğenisine sunuluyor.



Dacia, Sandero ve Logan MCV'yi yeniliyor



Sandero ve Logan MCV yepyeni bir ön tasarıma kavuştu: Önde LED ve arkada yepyeni bir far tasarımı sayesinde daha dinamik ve modern bir görünüm kazandı. Arka stopların tasarımında dört kareli tasarım imzası göze çarpıyor.Yeni tampon tasarımı ve ön ızgara ile sis farlarındaki krom detaylar da modellerin kaslı hatlarını ön plana çıkarıyor. Tüm bu dış tasarım ayrıntıları ile Yeni Sandero ve Yeni Logan MCV artık daha güçlü bir tasarıma sahip. Ayrıca modellerin jant serisi de yenilendi.



Sandero'nun yenilenen tasarımının yanı sıra yepyeni birçok donanım da ekleniyor: 4 hava yastığı, hız sabitleyici, arka cam otomatikleri, deri direksiyon, elektrikli yan aynalar.



Sandero'nun Stepway versiyonu, Duster'dan esintiler taşıyan yeni bir tasarım kimliğine sahip oldu. Öndeki ızgara ve krom detaylar sayesinde Sandero'nun tasarımına zarif, dinamik bir duruş kazandırıyor. Aracın yerden yüksekliği ve krom tavan barları aracın SUV karakterini vurguluyor. Arkada ise krom egzoz ucu sağlam ve atak karakterini ön plana çıkarıyor.



Modern ve konforlu iç tasarım



Yeni modellerin iç tasarımları artık daha da statü sahibi bir görünüme kavuştu. Direksiyondaki, hava çıkışlarındaki, gösterge tablosu, orta konsoldaki ve kapı kollarındaki, ayrıca vites kolundaki saten görünümlü krom detaylar modellerin bu özelliğini vurguluyor.



Yeni direksiyon simidinde korna merkezde yer alıyor. Stepway versiyonunda deri direksiyon simidi dayanıklı ve hoş bir dokunma hissine sahip.



Yeni modeller taptaze bir hava ve konfor hissi veren yeni döşemeler ile donatıldı. Tüm bunlar da daha dinamik bir görünüm elde edilmesine katkı sağlıyor.



Daha fazla konfor için zengin donanım seviyesi



Yeni modeller, sürüşü kolaylaştıran ve daha pratik hale getiren yeni sürüş destek sistemlerine sahip: geri görüş kamerası (opsiyon) ve yokuş kalkış desteği. Ayrıca ön ve arka elektrikli cam düğmeleri kapı panellerinde yer alıyor. Sürücü için cam düğmesine "tek dokunuş" fonksiyonu eklendi. Dahası, sürücü koltuğuna entegre geri çekilebilir kol dayanağı ile konfor daha da artırıldı (Stepway versiyonunda).



Aracın kabini her zamankinden daha geniş ve öndeki cep telefonu gözü ve konsolun yanındaki küçük göz gibi saklama çözümleri sayesinde daha da pratik hale getirildi. Arkada oturan yolcuların mobil cihazlarını şarj etmesine imkan veren yeni bir 12-voltluk priz de eklendi.



Sandero donanım ve motor seçenekleri



Sandero Türkiye'de 2 farklı ekipman seviyesi (Ambiance ve Stepway) ve 6 farklı motor seçeneği ile pazara sunuluyor.



Ambiance: ABS, ESP, AFU, Yokuş kalkış destek sistemi, 1/3-2/3 katlanabilir arka koltuk, 12V ön priz, sürücü tarafı dokunmatik elektrikli ön cam, stepne, manuel ayarlı klima, 4 hoparlör



Opsiyonlar: Metalik Boya, Media Nav Evolution



Stepway: Buz çözücülü&elektrik ayarlı koyu metal dikiz aynaları, torpido gözü aydınlatması, yol bilgisayarı, metalik boya, sürücü koltuğunda kolçak, elektrikli arka cam, siyah/koyu metal çift renkli tavan barları, krom Stepway ön ızgarası, krom egzoz, 16″ koyu metal görünümlü jant kapakları, deri direksiyon ve vites topuzu, hız ayar ve sınırlayıcı, 4 hava yastığı, yüksekliği ayarlanabilen sürücü koltuğu, direksiyon simidi ve ön emniyet kemerleri.



Opsiyonlar: Arka Park Sensörü, Media Nav Evolution, Geri Görüş Kameralı Media Nav Evolution



Sandero Ambiance 1 benzinli (1lt 75bg) ve 1 dizel (1.5dCi 75 bg) manual vites versiyonları ile Türkiye'de pazara sunuluyor.



Sandero Stepway ise 2'si benzinli (0,9 90bg manual & Easy-R) ve 2'si dizel (1.5dCi 90bg manual & Easy-R) olmak üzere 4 farklı seçenek ile satışa sunuluyor.



Logan MCV donanım ve motor seçenekleri



Logan MCV Türkiye'de tek donanım seviyesi (Ambiance) ve 2 farklı motor seçeneği ile pazara sunuluyor.



Ambiance: ABS, ESP, AFU, yokuş kalkış destek sistemi, 2 hava yastığı, 1/3-2/3 katlanabilir arka koltuk, sürücü tarafı dokunmatik elektrikli ön cam, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ve direksiyon, stepne, manuel ayarlı klima, 4 hoparlör



Opsiyonlar: Metalik Boya, Sis Farları, alüminyum alaşım jantlar, Media Nav Evolution



Logan MCV Türkiye'de 1 benzinli (1lt 75bg manual) ve 1 dizel (1.5dCi 90bg manual) olmak üzere 2 farklı motor seçeneği ile pazara sunuluyor. Logan MCV'de daha önce 1.5dCi 75bg motor seçeneği sunulurken yerine Yeni Logan MCV ile birlikte 1.5dCi 90bg motor seçeneği yer alıyor.



Dokker Ailesi ve Yeni Lodgy'nin 2017 versiyonları



Dacia, yeni marka kimliğini Dokker Combi, Dokker Van ve Lodgy modellerine de uyguladı.



Bu modeller de güçlü duruşlarını vurgulayan yeni, krom kaplı ön hava ızgarası ile donatıldı. Lodgy'nin bagaj kapağı krom bir şerit ile süslendi.



Yeni tasarım ayrıntıları iç mekanda da kullanıldı: direksiyon, hava çıkışları, gösterge tablosu ve orta konsol, kapı kolları ve vites koluna saten görünümlü krom detaylar eklendi. Ayrıca sürücü için cam düğmesine "tek dokunuş" fonksiyonu eklendi. Yeni döşemeler sayesinde daha da modern bir iç mekan ambiyansı elde edildi. Ayrıca arkada oturan yolcular için katlanır masalar ve ön yolcu için saklama filesi de eklendi.



Manevraları daha da kolay hale getirmek için ise yeni marka kimliğinin özellikleri ile güncellenen Dokker Ailesi'nde artık geri görüş kamerası da opsiyon olarak sunuluyor; bu özellik Lodgy'de de sunuluyor.



Dacia, Lodgy Stepway ile daha da güçleniyor



Lodgy Stepway versiyonu da Autoshow'da Dacia standında sergileniyor. Lodgy'nin Stepway versiyonları crossover araçlardan alınan ilhamla daha kaslı bir görünüme ve güçlü bir kişiliğe sahip.



Sandero Stepway'in tarzını takip eden bu modelde iddialı ve maceracı stil detayları göze çarpıyor. Lodgy Stepway'de iç mekan ayrıntıları da ilgi çekiyor. Mavi dikişlerle bezenmiş özel döşeme kullanılan Stepway versiyonlarında, göstergeler ve hava çıkış kanalları, orta panelde de bulunan mavi ton ile çevreleniyor.



Segment lideri olan Lodgy'nin Stepway versiyonu çok geniş bir ekipman yelpazesi ile pazara sunuluyor (standart veya opsiyonel olarak): MEDIA NAV navigasyon ve multimedya sistemi, klima, hız ayar ve sınırlayıcı, deri direksiyon ve arka park sensörü.



5 ve 7 koltuklu seçenekleri bulunan Lodgy Stepway, 6 ileri vitesli manuel vites kutusu ve 110bg güç üreten 1.5 dCi motorla pazara sunuluyor.