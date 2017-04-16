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Dacia, İstanbul Autoshow'a Hazırlanıyor
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Dacia, İstanbul Autoshow'a Hazırlanıyor

Dacia yenilenen ürün gamı ile İstanbul Autoshow'a hazırlanıyor.

Dacia, İstanbul Autoshow'a Hazırlanıyor

Dacia yenilenen ürün gamı ile İstanbul Autoshow'a hazırlanıyor.

Dacia'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dacia, İstanbul Autoshow'da 2'inci Salon'da otomobilseverlerle buluşacak. Dacia'nın ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC, Dacia standında yer alacak modelleri arasında yer alırken, yenilenen Sandero ve Logan MCV de Autoshow'da tüketiciyle buluşacak.

Dacia'nın Dokker ailesi, Lodgy, Sandero Stepway'in Easy-R yarı otomatik vites kutulu versiyonu ve Lodgy'nin Stepway versiyonunu içeren çok sayıda modeli ile Duster Transanatolia showcar fuarda yerini alacak modeller arasında bulunuyor.

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