Dacia Duster'ın Otomatik Vites Versiyonu Satışa Çıktı

Dacia'nın ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC Türkiye'de satışa sunuldu.



Türkiye'de Duster ile 2013'ten beri 4x4 pazarı lideri olan Dacia, bu modelin otomatik vites versiyonu olan 4x2 1.5dCi EDC 110bg dizel seçeneğini müşterilerle buluşturdu.



Dacia'nın Türkiye'de büyüyen otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptığı Duster EDC modelinin, Laureate ve özel seri Blackshadow olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Duster EDC, 82 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Dacia markasının Renault Grubu çatısı altında lanse edildiği 2004 yılından bu yana dünyada ve Türkiye'de büyümeye devam ettiğini söyledi.



Markanın "yalın, sağlam, ulaşılabilir" felsefesi doğrultusunda yüz binlerce müşteriye ulaştığını aktaran Çağdaş, otomatik vitesli araç satışlarının global pazarların yanı sıra Türkiye'de de yükseldiğini kaydetti.



Çağdaş, binek otomobil pazarında otomatik vites satışlarının payının yüzde 58 civarında bulunduğunu belirterek, "Bu pazarda yer almak ve uzun zamandır müşterilerimizden gelen yoğun otomatik vites talebine cevap verebilmek üzere Duster EDC'yi pazara sunuyoruz; üstelik 'ulaşılabilir' felsefesinden ödün vermeden, segmentinde 82 bin 900 lira gibi benzersiz bir fiyatla..." dedi.





Dacia'nın 2016 yılını toplam pazarda 8'inci marka olarak tamamladığını ve yüzde 4,8 pazar payı elde ettiğini anlatan Çağdaş, "2017 yılında Dacia 6. sırada yer alıyor. Duster ise C SUV segmentinin lideri. Duster EDC'nin, Dacia'nın gücüne güç katacağından ve bizi Türkiye'de marka sıralamasında üst sıralara taşıyacağından hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.



Zengin donanım ve ekipman



Altı vitesli otomatik EDC, çift kavramalı otomatik vites kutusunun konfor ve pürüzsüzlüğünü manuel vites kutusunun daha düşük yakıt ekonomisi ve düşük karbondioksit emisyonlarıyla bir araya getiriyor.



Dacia'nın çok yönlü SUV modelinin Laureate versiyonunda ABS, ASR, AFU, yokuş kalkış destek sistemi, 4 hava yastığı, elektrikli dış dikiz aynaları, sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön ve arka camlar, alüminyum alaşım jantlar, yol bilgisayarı, 1/3-2/3 katlanabilir arka koltuk, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ve direksiyon bulunuyor. Media Nav, hız ayar ve sınırlayıcı, dış donanım aksesuar paketi, arka park sensörü, geri görüş kamerası, siyah alüminyum jantlar da opsiyon olarak sunuluyor.



Blackshadow'da ise Laureate versiyonuna ek olarak Look Paket, deri direksiyon, hız ayar ve sınırlayıcı ve özel tasarımlar bulunuyor.



Dacia Türkiye'de Duster 1.5EDC otomatik vites seçeneğini, özgün bir tarza sahip Blackshadow özel serisiyle müşterilerinin beğenisine sunuyor. Sportif ve zarif özellikler taşıyan bu yeni seride ön ızgara, yan ayna kaplamaları ve orta panel parlak siyah. Araçta elmas efektli 16 inçlik siyah alaşımlı jantlar ve siyah kapı eşikleri yer alıyor. Duster Blackshadow'da krom ön ve arka koruma plakaları ve tavan barları da bulunuyor.



Dacia büyümeye devam ediyor



Dacia, 2004 yılında Türkiye'de ilk modelinin lansmanıyla birlikte pazarda her yıl giderek güçlendi. 2016 yılında global Dacia satışları 584 bin 219'a ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 6 büyüme kaydetti. Dacia, Türkiye'de ise 2016 yılını 47 bin 529 satış ve yüzde 4,8 pazar payıyla tamamladı.



Marka sıralamasında 8'inci olan Dacia, 2016 yılında Türkiye'nin en çok satılan 4x4 markası oldu. Lodgy ise geçen yılı segmentinde lider konumda tamamladı. Dacia 2017 yılının ilk çeyreği itibarıyla bu unvanları korumaya devam ediyor. Ayrıca bu yıl Duster, segmentinde lider konuma yükseldi.



Dacia'nın, Renault Grubu markası olarak lansmanından bugüne dek geçen 13 yıl süresince Avrupa'daki otomatik vites pazarı büyüdü. Türkiye pazarında 2016 yılında otomatik vites oranı binek otomobil satışlarının yüzde 57'sine denk geliyor. Bu oran C SUV segmentinde yüzde 55 seviyesinde bulunuyor.