Dacia'dan Nisana Özel İndirim ve Faiz

Dacia modellerinde nisan ayında özel faiz oranları ve ticari taksilere özel ekstra indirimler mevcut.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, nisan ayında tüm Dacia binek modellerinde 12 bin TL 12 ay yüzde sıfır faiz oranı bulunuyor. Bunun üzerinde kredi tutarlarında 26 bin TL için 24 aya kadar yüzde 0,89 sabit faiz (bunun üzerinde kredi oranları için yasal sınırın izin verdiği maksimum kredi ve vade seçeneğine kadar artarak değişen faiz oranları mevcut) yer alıyor.



Ayrıca Dacia, ticari taksi satın alımlarında, taksi müşterilerine özel bin 500 TL indirim sunuyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.



Tüm bu fırsatların yanı sıra Lodgy, Logan MCV ve Dokker modellerinin Dacia Yetkili Servislerinde yapılacak ilk periyodik bakımı müşterilere hediye edilmekte.



Nisan ayında Sandero 45 bin TL, Logan MCV 50 bin 150 TL, Dokker Van 43 bin 600 TL, Duster 60 bin 800 TL, Lodgy 69 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.