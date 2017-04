D-Smart'tan "Cazibe Merkezleri"Ne İndirimli İnternet

D-Smart, dijital bağlantılı yaşamı avantajlı fiyatlarla her bölgede erişilebilir kılmak için, 23 illi kapsayan "Cazibe Merkezleri"ne özel, indirimli internet kampanyasını hayata geçiriyor.



D-SMART'TAN "CAZİBE MERKEZLERİ"NE İNDİRİMLİ İNTERNET



D-Smart 23 illi kapsayan "Cazibe Merkezleri"ne özel indirimli internet kampanyasını hayata geçiriyor. Tek bir pakette değil tüm internet paketlerinde sunduğu indirimlerle dijital bağlantılı yaşamı, avantajlı fiyatlarla her bölgede erişilebilir kılmayı hedefliyor.



Türkiye'nin yenilikçi dijital yayın platformu ve internet servis sağlayıcısı D-Smart, dijital bağlantılı yaşamı avantajlı fiyatlarla her bölgede erişilebilir kılmak için, 23 illi kapsayan "Cazibe Merkezleri"ne özel, indirimli internet kampanyasını hayata geçiriyor. Kampanyada D-Smart'lılar ihtiyaçlarına uygun internet tarifesini seçiyor ve süper hızlı internetten yüzde 15 indirimli faydalanıyor. Ayrıca "tek fiyat, net fatura" avantajı sunan D-Smart, abone olunan ayın bedeli, damga vergisi, aktivasyon bedeli, yalın internet ücreti, kurulum ücretini abonelerine hediye ediyor. Böylelikle ay sonunda internet kullanıcıları sürpriz faturalarla karşılaşmıyor.



"BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



D-Smart'ın yeni kampanyası için değerlendirmelerini paylaşan D-Smart CEO'su Mükremin Sarıer; "Türkiye'de 'Cazibe Merkezi' olarak ilan edilen 23 ilimiz, ekonomik kalkınmanın ivme kazanması için çeşitli yatırım teşvikleri ile destekleniyor. Bu illerimize baktığımızda sabit internet sahipliği oranının Türkiye ortalamasının yarısı kadar olduğunu görüyoruz. Biz de D-Smart olarak sosyal ve bilgi toplumu yolundaki gelişmeye destek olmak için bu illere özel hazırladığımız kampanyamız ile dijital bağlantılı yaşamı ve teknolojiyi avantajlı fiyatlarla daha erişilebilir hale getirdik. Bugün, her cebe hitap eden yalın, anlaşılır paket yapımız ve "dostdoğruö hizmet anlayışımızla internet tarifelerimizi özel indirimlerle sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde abonelerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya, interneti avantajlı fiyatlarla her bölgede erişilebilir kılmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



CAZİBE MERKEZİ KAPSAMINDAKİ İLLER



Programın kapsadığı 23 il şu şekilde: "Adıyaman, Ağrı,Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane,Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van."



