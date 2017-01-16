D&R'da yeni atama

D&R, Mehtap Alp ile sektördeki istikrarlı büyümesini sürdürecek

Kültür, sanat ve eğlence sektörünün dev şirketi D&R'da üst düzey bir atama yapıldı. Türkiye'de 152 mağaza ve dr.com.tr ile hizmet veren D&R'ın Kategori ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine perakende sektörünün başarılı isimlerinden Mehtap Alp atandı. D&R, pazarlama ve kategori faaliyetlerini yönetiminden sorumlu olan Mehtap Alp ile sektördeki istikrarlı büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

Mehtap Alp, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezuniyetinin ardından, yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına Koç Grubu ile adım atan Alp, Boyner Büyük Mağazacılık'ta Pazar Araştırma ve Geliştirme Müdürü, Pazarlama Müdürü, CMO gibi görevlerde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarının ardından, son olarak Vakko Pazarlama ve İletişim Direktörü olarak görev aldı.