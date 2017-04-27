D-Lift,Cildin Sihirli Terzisi

"Nasıl yani?" derseniz, çeyrek asırdır medikal estetik alanında hizmet veren, Özel Dermamed Poliklinikleri'nin kurucusu Dr. Levent Türbedar'ın anlattıklarına kulak verelim.

Cildi sıkılaşmaya teşvik ediyor...

"Hepimiz biliriz ki vücut, ameliyat ipliğini reddetmez, kabullenir ve dokuların tutunmasını sağlar. Ancak cilt öyle bir reaksiyon verir ki dikişlerin çevresinde normalden daha sıkı bir doku oluşur ve bu sıkılık uzunca süre devam eder. Bu tepkime özellikle sezaryen, apandisit, kesik gibi dikiş yerlerinde çok daha uzun bir süre gözlemlenir ve dokunulduğunda hissedilir.

Belli süre sonra alınan ve cildin üst katmanındaki dikiş ipliklerinden değil, 8-10 ay boyunca dokuya desteğini sürdüren iç-dikiş ipliklerinden bahsediyorum. Bu iplikler 8-10 ayda tamamen erir, ama ipliklerin çevresini sıkılaştıran kolajen zengini doku, iplikler erise de erimeyip, daha da kuvvetlenir. Bu yoğun yapıyı 2 - 5 yıl kadar korur. İşte biz de yıllardır bilinen bu sıkılaştırma etkisini, D Lift İplik Döşemesi adıyla, gevşemiş bütün cilt dokularında değerlendiriyoruz."

Peki bu sistem nasıl işliyor?

"Aslında çok basit. İplikler bir enjektör iğnesinin içine yerleştirilmiş biçimde bize hazır olarak geliyor. Biz de bunları her bölgeye göre farklılık gösteren özel tekniklerle cilt altına yerleştirerek, cildi adeta hasır işler gibi örüyoruz."

Anında etki, artan iyilik...

Lifting etkisinin D-Lift uygulamasından hemen sonra görüldüğünü söyleyen Türbedar ekliyor: "Örneğin uygulama yüz bölgesinde yapılmışsa, yüz hemen toparlanır ve V-şeklini alır. Bacaklarda ve kollarda daralma, göğüste ise toparlamadan dolayı kalkma ve hacim artışı etkisi, sarkmış deri bölgelerinde de dirileşme hemen görünür."

Genelde vücudun sarkmış ve gevşemiş her yerinde kullanılabilen D-Lift, yüz genelinde toparlama ve kaş kaldırmada, göz çevresi ve dudak üstü kırışıklarında, boyun sarkmalarında, kol-karın-göğüs-iç bacak gibi vücut sarkmalarında başarılı sonuçlar veriyor.

Dr. Levent Türbedar, işin en güzel kısmının sonraki etkiler olduğunu söylüyor. "En önemlisi uygulamanın hemen ardından görülen bu erken etkilerin yanında 2-3 aya kadar yavaş yavaş ortaya çıkan geç etkilerdir ki bunlar, vücudun kendi üreteceği kolajen ağırlıklı bağ dokusudur. 8-10 ay boyunca ipliklerin varlığıyla sürekli olarak stimüle olan doku, gelişimine kolajen üretimiyle devam eder. Ve ipliklerin erimesiyle sıkılık yok olmadığı gibi, iki ile beş yıl arasında etkisini sürdürür."

D-Lift'in, doğru şekilde uygulandığı takdirde çok etkili sonuçlar verdiğini söyleyen Türbedar, yöntemi bundan sonra çok daha sık duyacağımızı belirtiyor.