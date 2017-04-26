D. Kiev'den Trabzonsporlu Yıldıza 3 Milyon Euro!

Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev, Trabzonspor ile iyi bir sezon geçiren yıldız futbolcunun peşinde...

D. Kiev'den Trabzonsporlu Yıldıza 3 Milyon Euro!

Ukrayna Basınına göre Dinamo Kiev yaz transfer dönemi için Uğur Demirok ile ilgileniyor.

Sözleşmesi 2018 Mayıs ayında bitecek olan oyuncu için Dinamo Kiev 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Bu sezon 5 golle takımına katkıda bulunan ve son maçta kaptan olarak sahaya çıkan Uğur Demirok ile Rusya'dan Krasnodar takımıda ilgilenenler arasında.


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