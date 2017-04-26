D. Kiev'den Trabzonsporlu Yıldıza 3 Milyon Euro!

Ukrayna Basınına göre Dinamo Kiev yaz transfer dönemi için Uğur Demirok ile ilgileniyor.



Sözleşmesi 2018 Mayıs ayında bitecek olan oyuncu için Dinamo Kiev 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.



Bu sezon 5 golle takımına katkıda bulunan ve son maçta kaptan olarak sahaya çıkan Uğur Demirok ile Rusya'dan Krasnodar takımıda ilgilenenler arasında.