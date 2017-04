Cyrille Aimee, İstanbul'da Konser Verecek

Fransız caz şarkıcısı Cyrille Aimee, 8 Mayıs'ta İş Sanat'ta sahne alacak.



Türkiye'deki ilk konserini verecek olan 33 yaşındaki şarkıcı, Django Reinhardt Festivali kapsamında kurulan Gypsy kampını evinin penceresinden izlerken müziklerinden etkilendi.



Sokaklarda şarkı söylerken bir anda kendini festivallerde bulan sanatçı, vokal yarışmasında kazandığı birinciliğin ardından ilk albümünü yayımladı.



Montreux Caz Festivali'ndeki çıkışının ardından yumuşak yorumu, caz ve funk öğelerini harmanlayan kendine özgü tarzıyla geniş kitlelerin hayranlığını kazanan sanatçı, Brezilyalı gitarist Diego Figueiredo ve grubuyla tüm dünyada konser verdi.



Aimee, "Let's Get Lost", "It's A Good Day", "Burstin' Out!", "Live At Birdland", "Live At Smalls", "Just The Two Of Us", "Smile", "Cyrille Aimee And The Surreal Band" albümleriyle diskografisini genişletti.