Cyrille Aimée ile biraz caz biraz funk

Yeni nesil caz vokalistlerinin en dikkat çeken isimlerinden Cyrille Aimée,

Türkiye'de ilk kez İş Sanat'a konuk oluyor

Fransız bir baba ile Dominikli bir annenin kızı olarak Fransa'da doğup büyüyen sanatçı, her yıl Django Reinhardt Festivali kapsamında yakınlarına kurulan Gypsy kampını yatak odasının penceresinden merakla izlerken müziklerine aşık oldu. Sokaklarda şarkı söylerken bir anda kendini festivallerde bulan Aimée, vokal yarışmasındaki birinciliğinin ardından ilk albümünü yayınladı. Star Academy isimli yarışmada finalist olan Aimée daha geniş kitleler tarafından tanındı ve müziği ile büyük beğeni topladı. Brezilyalı gitarist Diego Figueiredo ve grubuyla tüm dünyada konserler veren sanatçı Let's Get Lost, It's A Good Day, Burstin' Out!, Live At Birdland, Live At Smalls, Just The Two Of Us, Smile, Cyrille Aimée And The Surreal Band albümleri ile diskografisini genişletti. Madeleine Peyroux, Stacey Kent ve Zaz gibi caz müzik dünyasının önde gelen vokallerinin tahtına aday sanatçı, Türkiye'deki hayranları ile ilk kez 8 Mayıs 2017, Pazartesi akşamı İş Sanat sahnesinde buluşacak.