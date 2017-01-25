Cyminology Meets Martin Stegner & Korhan Erel

Edebiyatı ve çağdaş müziği başarılı bir şekilde harmanlayan Cyminology, Rumi, Hafız ve Hayyam'ın üslubundan ilham alan ince ve aynı zamanda dinamik yorumlarında, Fars ritimleriyle cazı birleştiriyor.



Bugüne kadar pek çok ödülün sahibi olan Cyminology, farklı diller ve kültür birikimlerinin müziğe kattığı renklerle birlikte Alman cazını zenginleştirmeye devam ediyor. Almanya göçmeni İranlı müzisyen Cymin Samawatie'nin kurulmasına öncülük ettiği Cyminology'nin albümleri 2008 yılından bu yana prestijli yapım şirketi ECM tarafından yayımlanıyor.



Geçtiğimiz yıl, Berlin Filarmoni'nin viyola sanatçısı Martin Stegner ile Phoenixadlı, 20. yüzyılın kadın şairlerinden Füruğ Ferruhzad'a adanan bir albüm çıkaran topluluk, dinleyicilerinin de büyük beğenisini kazandı. Topluluk, Samawatie'nin bestelerini Stegner ve Korhan Erel ile birlikte seslendirirken, chamber caz, açık doğaçlama, deneysel ve elektronik müzik, modern kompozisyon, izlenimcilik ve minimalizm gibi farklı müzik türleri ve akımlarının unsurlarını titizlikle yansıtacaklar. Doğu ile Batı'nın, yeni ile eskinin olağanüstü bir sentezini oluşturan Berlinli Cyminology, İstanbul'da Borusan Müzik Evi'nde göç sonrası Avrupa kültürünü müzik ve şiirle sizlere sunacak.



Cymin Samawatie vokal



Benedikt Jahnel piyano



Ralf Schwarz kontrbas



Tobias Backhaus davul ve vurmalı çalgılar



Özel Konuklar Martin Stegner viyola (Berlin Filarmoni)



Korhan Erel bilgisayar