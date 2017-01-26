Çydd'den Başkan Kurt'a Ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) yöneticileri ile bir araya geldi.



Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette ÇYDD Şube Başkanı Akmen, derneğin gerçekleştirdiği çalışmaları ve projeleri Başkan Kurt'a anlattı. Odunpazarı Belediyesi'nin demokratik kitle örgütlerine, derneklere ve vakıflara her zaman destek olduğunu belirten Akmen, Başkan Kurt'a çalışmalarında başarılar diledi. Kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Akmen, Başkan Kurt ile görüş alışverişinde bulunarak, ÇYDD tarafından gerçekleştirilen etkinliklere davet etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Akmen'in görüşlerine katılarak kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi. ÇYDD'nin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman ÇYDD'ye destek olacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR