Cyber Camp 2017

Dünyada ve ülkemizde siber güvenliğin önemi giderek artıyor. Ülkemizin bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Siber güvenlik konularına ilgim var ve kariyerime yatırım yapmak istiyorum diyorsan bu program tam sana göre! Programımız alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimlerle ve sürpriz etkinliklerle tam 2 hafta sürecek. Üstelik tüm masrafları da Bilişim İnovasyon Derneği tarafından karşılanacak… Eğer sen de kariyerine bir adım önde başlamak istiyorsan gel bu şanslı 40 kişi arasında ol!
EĞİTİMDE SENİ NELER BEKLİYOR
Penetrasyon Testi Yöntemleri
Gizli Ağ Keşfi
Pasif Trafik Tespiti
Her Gece CTF Egzersizleri
Uzak Kök Güvenik Açığı
Yetki Yükseltme Hacki
IPv6 Güvenlik Açıkları
Host Kimliği için DNS Kötüye Kullanımı
Uzaktan Erişim Trojan Hacki
Kabuk Kodunu RAM'de ve Diskte Çalıştırma Karşılaştırması
Kablosuz Güvensizlik
Unix ve Windows'tan Sistem Bilgilerini Sızdırma
Sahtecilik Yoluyla IP Tabanlı ACL'leri Kırma
CEH/CPT İncelemesi
İletişim Tünellerinin Sahte Sonlanma Noktaları
Yönetici ve Müşterilere Penetrasyon Testinin Gerekçelendirilmesi
Windows XP, 2003 ve Vista'da RDP'ye Saldırı
Kerberos Ön Kimlik Doğrulama Algoritmalarına Saldırmak
Hackleyerek Kablosuz Güvenliği Kırma
Etik Hackleme İçin Yatırım Getirisini (RoI) Hesaplama
ESP'yi Kötüye Kullanarak IPSec VPN'ler Aracılığıyla Tünel Oluşturma
SQL Injection Hacking ile Veri Alma
Alan Adı Kimliğine Bürünme için Windows Named Pipe'larını Kötüye Kullanma
Kanıtları yok etme ve Anti-Adli Tıp
Windows 2003 Server ve Vista DNS Önbellek Zehirlenmesi Saldırılarıi
Ağ Altyapı Aygıtlarına Saldırmak
SQL Injection ile Veritabanlarını Manipüle Etme
.jpeg ve .gif Resim Dosyalarındaki İstismar Yüklerini Gizleme
Unix, Windows ve Cisco Şifre Kırma
Web Uygulamalarını Hackleme
Savunma Teknikleri
Çapraz Betik Sorgulama Hackleme
Uzak Arabellek Taşması Exploit Lab Yığını vs Yığın Taşmaları
Cisco Yönlendiricilerine Saldırı
Kaba Kuvvet Kullanarak Hackleme
Uzaktan Klayve Kayıtlarını Toplama
Düz Metin Protokollerinden Veri Madenciliği Kimlik Doğrulama Bilgisi
SSL Şifreleme Oturumların Sızdırılması ve Kaçırılması
Diğer Kullanıcıların Kimliğine Bürünme – Çekirdek Tokenlarını Kaçırma
İstemci Tarafındaki IE ve Firefox Exploitleri
Kimler Başvuru Yapabilir?
4.Sınıf Lisans veya yüksek lisans öğrencisiysen
Yıl sonu ya da ara dönemde mezun oluyorum diyorsan
Orta seviye ve üzeri İngilizceye sahipsen
Temel düzeyde teknik bilgin varsa
Sektöre ilgi duyuyorsan
23 Ocak – 5 Şubat arası müsaitsen başvurunu yap!
Cyber Camp 2017
Dünyada ve ülkemizde siber güvenliğin önemi giderek artıyor.
Dünyada ve ülkemizde siber güvenliğin önemi giderek artıyor. Ülkemizin bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Siber güvenlik konularına ilgim var ve kariyerime yatırım yapmak istiyorum diyorsan bu program tam sana göre! Programımız alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimlerle ve sürpriz etkinliklerle tam 2 hafta sürecek. Üstelik tüm masrafları da Bilişim İnovasyon Derneği tarafından karşılanacak… Eğer sen de kariyerine bir adım önde başlamak istiyorsan gel bu şanslı 40 kişi arasında ol!