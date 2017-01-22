Cyber Camp 2017

Dünyada ve ülkemizde siber güvenliğin önemi giderek artıyor.

Cyber Camp 2017

Dünyada ve ülkemizde siber güvenliğin önemi giderek artıyor. Ülkemizin bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Siber güvenlik konularına ilgim var ve kariyerime yatırım yapmak istiyorum diyorsan bu program tam sana göre! Programımız alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimlerle ve sürpriz etkinliklerle tam 2 hafta sürecek. Üstelik tüm masrafları da Bilişim İnovasyon Derneği tarafından karşılanacak… Eğer sen de kariyerine bir adım önde başlamak istiyorsan gel bu şanslı 40 kişi arasında ol!

EĞİTİMDE SENİ NELER BEKLİYOR

Penetrasyon Testi Yöntemleri

Gizli Ağ Keşfi

Pasif Trafik Tespiti

Her Gece CTF Egzersizleri

Uzak Kök Güvenik Açığı

Yetki Yükseltme Hacki

IPv6 Güvenlik Açıkları

Host Kimliği için DNS Kötüye Kullanımı

Uzaktan Erişim Trojan Hacki

Kabuk Kodunu RAM'de ve Diskte Çalıştırma Karşılaştırması

Kablosuz Güvensizlik

Unix ve Windows'tan Sistem Bilgilerini Sızdırma

Sahtecilik Yoluyla IP Tabanlı ACL'leri Kırma

CEH/CPT İncelemesi

İletişim Tünellerinin Sahte Sonlanma Noktaları

Yönetici ve Müşterilere Penetrasyon Testinin Gerekçelendirilmesi

Windows XP, 2003 ve Vista'da RDP'ye Saldırı

Kerberos Ön Kimlik Doğrulama Algoritmalarına Saldırmak

Hackleyerek Kablosuz Güvenliği Kırma

Etik Hackleme İçin Yatırım Getirisini (RoI) Hesaplama

ESP'yi Kötüye Kullanarak IPSec VPN'ler Aracılığıyla Tünel Oluşturma

SQL Injection Hacking ile Veri Alma

Alan Adı Kimliğine Bürünme için Windows Named Pipe'larını Kötüye Kullanma

Kanıtları yok etme ve Anti-Adli Tıp

Windows 2003 Server ve Vista DNS Önbellek Zehirlenmesi Saldırılarıi

Ağ Altyapı Aygıtlarına Saldırmak

SQL Injection ile Veritabanlarını Manipüle Etme

.jpeg ve .gif Resim Dosyalarındaki İstismar Yüklerini Gizleme

Unix, Windows ve Cisco Şifre Kırma

Web Uygulamalarını Hackleme

Savunma Teknikleri

Çapraz Betik Sorgulama Hackleme

Uzak Arabellek Taşması Exploit Lab Yığını vs Yığın Taşmaları

Cisco Yönlendiricilerine Saldırı

Kaba Kuvvet Kullanarak Hackleme

Uzaktan Klayve Kayıtlarını Toplama

Düz Metin Protokollerinden Veri Madenciliği Kimlik Doğrulama Bilgisi

SSL Şifreleme Oturumların Sızdırılması ve Kaçırılması

Diğer Kullanıcıların Kimliğine Bürünme – Çekirdek Tokenlarını Kaçırma

İstemci Tarafındaki IE ve Firefox Exploitleri

Kimler Başvuru Yapabilir?

4.Sınıf Lisans veya yüksek lisans öğrencisiysen

Yıl sonu ya da ara dönemde mezun oluyorum diyorsan

Orta seviye ve üzeri İngilizceye sahipsen

Temel düzeyde teknik bilgin varsa

Sektöre ilgi duyuyorsan

23 Ocak – 5 Şubat arası müsaitsen başvurunu yap!

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads