Cyber Camp 2017

Dünyada ve ülkemizde siber güvenliğin önemi giderek artıyor. Ülkemizin bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Siber güvenlik konularına ilgim var ve kariyerime yatırım yapmak istiyorum diyorsan bu program tam sana göre! Programımız alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimlerle ve sürpriz etkinliklerle tam 2 hafta sürecek. Üstelik tüm masrafları da Bilişim İnovasyon Derneği tarafından karşılanacak… Eğer sen de kariyerine bir adım önde başlamak istiyorsan gel bu şanslı 40 kişi arasında ol!



EĞİTİMDE SENİ NELER BEKLİYOR



Penetrasyon Testi Yöntemleri



Gizli Ağ Keşfi



Pasif Trafik Tespiti



Her Gece CTF Egzersizleri



Uzak Kök Güvenik Açığı



Yetki Yükseltme Hacki



IPv6 Güvenlik Açıkları



Host Kimliği için DNS Kötüye Kullanımı



Uzaktan Erişim Trojan Hacki



Kabuk Kodunu RAM'de ve Diskte Çalıştırma Karşılaştırması



Kablosuz Güvensizlik



Unix ve Windows'tan Sistem Bilgilerini Sızdırma



Sahtecilik Yoluyla IP Tabanlı ACL'leri Kırma



CEH/CPT İncelemesi



İletişim Tünellerinin Sahte Sonlanma Noktaları



Yönetici ve Müşterilere Penetrasyon Testinin Gerekçelendirilmesi



Windows XP, 2003 ve Vista'da RDP'ye Saldırı



Kerberos Ön Kimlik Doğrulama Algoritmalarına Saldırmak



Hackleyerek Kablosuz Güvenliği Kırma



Etik Hackleme İçin Yatırım Getirisini (RoI) Hesaplama



ESP'yi Kötüye Kullanarak IPSec VPN'ler Aracılığıyla Tünel Oluşturma



SQL Injection Hacking ile Veri Alma



Alan Adı Kimliğine Bürünme için Windows Named Pipe'larını Kötüye Kullanma



Kanıtları yok etme ve Anti-Adli Tıp



Windows 2003 Server ve Vista DNS Önbellek Zehirlenmesi Saldırılarıi



Ağ Altyapı Aygıtlarına Saldırmak



SQL Injection ile Veritabanlarını Manipüle Etme



.jpeg ve .gif Resim Dosyalarındaki İstismar Yüklerini Gizleme



Unix, Windows ve Cisco Şifre Kırma



Web Uygulamalarını Hackleme



Savunma Teknikleri



Çapraz Betik Sorgulama Hackleme



Uzak Arabellek Taşması Exploit Lab Yığını vs Yığın Taşmaları



Cisco Yönlendiricilerine Saldırı



Kaba Kuvvet Kullanarak Hackleme



Uzaktan Klayve Kayıtlarını Toplama



Düz Metin Protokollerinden Veri Madenciliği Kimlik Doğrulama Bilgisi



SSL Şifreleme Oturumların Sızdırılması ve Kaçırılması



Diğer Kullanıcıların Kimliğine Bürünme – Çekirdek Tokenlarını Kaçırma



İstemci Tarafındaki IE ve Firefox Exploitleri



Kimler Başvuru Yapabilir?



4.Sınıf Lisans veya yüksek lisans öğrencisiysen



Yıl sonu ya da ara dönemde mezun oluyorum diyorsan



Orta seviye ve üzeri İngilizceye sahipsen



Temel düzeyde teknik bilgin varsa



Sektöre ilgi duyuyorsan



23 Ocak – 5 Şubat arası müsaitsen başvurunu yap!