Cw/a (Clockwork & Avatism) Live
House üretimleriyle tanıdığımız İtalyan prodüktörler Clockwork ve Avatism'in tekno projesi CW/A, 21 Nisan'da Babylon'a konuk oluyor.
House üretimleriyle tanıdığımız İtalyan prodüktörler Clockwork ve Avatism'in tekno projesi CW/A, 21 Nisan'da Babylon'a konuk oluyor.
Uzun süreli dostluklarını ve stüdyo ortaklıklarını projeye dönüştüren Thomas Feriero ve Francesco Leali, üretimlerini CW/A ismiyle müzikseverlerle paylaşıyor. 2013'te güçlerini birleştiren ikili, kendi stillerini ortaya koydukları solo projeleri Avatism ve Clockwork ile de tanınıyor. Sonar, Exit, Audioriver, DGTL ve Fabric gibi prestijli sahnelere konuk olan CW/A, son albümleri "Words Unspoken, Acts Undone"nın ardından ilk kez Babylon'da.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Babylon Bomonti
Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ
Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00
Kategori : CW/A (Clockwork & Avatism) Live
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır