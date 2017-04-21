House üretimleriyle tanıdığımız İtalyan prodüktörler Clockwork ve Avatism'in tekno projesi CW/A, 21 Nisan'da Babylon'a konuk oluyor.



Uzun süreli dostluklarını ve stüdyo ortaklıklarını projeye dönüştüren Thomas Feriero ve Francesco Leali, üretimlerini CW/A ismiyle müzikseverlerle paylaşıyor. 2013'te güçlerini birleştiren ikili, kendi stillerini ortaya koydukları solo projeleri Avatism ve Clockwork ile de tanınıyor. Sonar, Exit, Audioriver, DGTL ve Fabric gibi prestijli sahnelere konuk olan CW/A, son albümleri "Words Unspoken, Acts Undone"nın ardından ilk kez Babylon'da.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00



Kategori : CW/A (Clockwork & Avatism) Live



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır