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Cv-Mülakat Simülasyonu

Cv-Mülakat Simülasyonu

Yönetim ve Gelişim Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Cv-Mülakat Simülasyonu

Yönetim ve Gelişim Kulübü tarafından Kongre Merkezi Mavi Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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