Cüzdan Hırsızı Sahte Kimlik ile Yakalandı

Sakarya'da caminin şadırvanında abdest alan kişilerin cüzdanını çalan hırsız sahte kimlik ile yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Adapazarı Tabakhane Mahallasinde bulunan bir caminin şadırvanında abdest alan bir kişinin cüzdanını ve Çökeklekler Mahallesindeki bir camide abdest alan başka bir kişinin cebindeki cüzdanından 6 bin 500 TL'sini çalan M.Ç. (58) isimli şahıs, Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii önünde H.A. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, M.Ç. isimli şahsın 9 ayrı suçtan aranması olduğu ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. - SAKARYA