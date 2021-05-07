Cüzdan duası Arapça, Türkçe okunuşu | Ramazan'ın son Cuması Cüzdan duası nedir?

Cüzdan duası Arapça, Türkçe okunuşu merak ediliyor. Ramazan'ın son Cuması okunacak dua nedir? Cüzdan duası nasıl okunur? Ramazan ayının son cuması okunacak bu duanın faydası ve tesirinin oldukça büyük olduğu belirtiliyor. Bu uygulama sadece Ramazan ayının son cuması sala ile ezan arası yapılıyor. Peki Ramazan'ın son Cuması Cüzdan duası nedir? Cüzdan Duası nasıl okunur? Cüzdan duası yazılışı nedir?

Cüzdan duası nasıl okunur? Ramazan'ın son Cuması okunacak dua nedir? Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Bunlar için dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Peki Ramazan'ın son Cuması okunacak Cüzdan duası nasıl okunur?

CÜZDAN DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

Ramazan ayının son cuması okunacak bu duanın faydası ve tesirinin oldukça büyük olduğu belirtiliyor. Bu uygulama sadece Ramazan ayının son cuması sala ile ezan arası yapılmaktadır.

Ramazanın son cuma günü sela okunduktan sonra; Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. ayetleri birlikte Arapça olarak yazılarak kulllanılacak cüzdan içine para konulan yere koyulur ve oradan bir daha ki seneye kadar hiç çıkartılmaz.

Senesi dolunca da aynı zamanda değiştirilir, yani yenisi yazılır.Eskisi suya atılır. A'râf süresi 10 ncu Ayet-i Kerim Yazılacak ve okunacak Âyet-i Kerim: "Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne)." Meali:Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Uygulamanın aslı Araf suresinin 10.ayetidir ancak bazı yerlerde Sad suresinin 54.ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.

RAMAZAN'IN SON CUMASI KILINACAK NAMAZ

Bu namaz, dört rekât olarak kılınır. Her rekâtında,10 ayetel kürsi, 15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas okunur. (Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahlarının affolması için, kefaret namazı kılmaya) diye niyet edilir.

Cuma namazından sonra, ikindi namazına kadar kılınır. İkindinin sünneti gibi kılınır. Ondan tek farkı, her rekâtın kıyamında Fatiha'dan sonra 10 ayetel kürsi,15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas suresi okunur. Diğerleri aynıdır.

Tesbihleri: 70 'estağfirllah elazimi ve etub ileyh' 70 tanede 'allahümme salli ala muhammed'