Çuvaldan Ceset Çıktı

Sultangazi'deki bir mezarlığın girişine bırakılan çuvalda erkek cesedi bulundu.



Habibler Mahallesi Eski Habibler Mezarlığına kabir ziyareti için gelen vatandaşlar, mezarlık girişinde çuval gördü.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, çuval içinde 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi buldu.



Ceset üzerinden kimlik belgesi çıkmazken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.