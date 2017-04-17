Curlingde Olağan Genel Kurul Tarihi Belirlendi

Türkiye Curling Federasyonunun 1. Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs'ta yapılacak.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyetlerini sürdürürken özerkleşen Türkiye Curling Federasyonunun ilk olağan genel kurulu, 20 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da Hilton Garden INN Oteli'nde gerçekleştirilecek.



Çoğunluğun sağlanamaması durumunda genel kurul, aynı yerde 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.