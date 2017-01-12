Curling Takımı Yurda Döndü

Dünya Gençler B Klasmanı Curling Şampiyonasında çifte final yaparak iki gümüş madalya kazanan Curling Milli Takımı, Erzurum'a döndü.



Sporcular, Erzurum Hava Limanı'nda çiçeklerle karşılandı. Karşılamaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin, Curling Federasyonu Yöneticileri Ahmet Çelebi ile Murat Akın ve sporcuların aileleri katıldı.



Sporcuları kutlayan Taşkesenligil, şöyle konuştu:



"Belki curlingin başkenti İskoçya, İsveç, Kanada'dır. Ama görüyoruz ki bu sporcular onlarla baş ederek, kendilerini dize getirme başarısı göstermiştir. Büyük zafer elde eden sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Artık Türk sporcuların yetenekleri ve kabiliyetleri sayesinde yeni olduğumuz buz sporlarında dünya gençliğine kafa tutmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah, bu sporcularımız A Klasmanında dünya şampiyonu olacak. Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ve yönetimine de bu başarıdan dolayı teşekkür ediyorum."



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin de, Dünya Gençler B Klasmanı Curling Şampiyonasında bayan ve erkeklerde ikinci olarak gümüş kupayı ülkemize kazandıran sporcuları kutladı.



Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen öncülüğünde sporun ve sporcuların yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.





Konvoy eşliğinde şehre hareket eden milli curlingçiler, Büyükşehir Belediyesinin Müceldili Konağı'nda onurlarına verilen yemeğe katıldı.