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Cupcake
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Cupcake

Atölyemizde iki tür cupcake yapacağız-sade ve havuçlu tarçınlı- Öncelikle kullanacağımız malzemeleri tartacağız ve sade cupcake ile başlayacağız. Hamurunu hazırladığımız sade cupcakeleri fırına verip, havuçlu tarçınlı cupcake hamurunu hazırlayacağız ve fırına vereceğiz.

Cupcake

Atölyemizde iki tür cupcake yapacağız-sade ve havuçlu tarçınlı- Öncelikle kullanacağımız malzemeleri tartacağız ve sade cupcake ile başlayacağız. Hamurunu hazırladığımız sade cupcakeleri fırına verip, havuçlu tarçınlı cupcake hamurunu hazırlayacağız ve fırına vereceğiz. Cupcakeler piştikten sonra soğumaya bırakacağız ardından dekorasyon işlemine geçeceğiz. İstediğiniz şekilde dekore ettiğiniz cupcakelerinizi ister yiyebilir isterseniz eve, sevdiklerinize götürebilirsiniz

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 20.04.2017 14: 30: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Cupcake

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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