Cupcake
Atölyemizde iki tür cupcake yapacağız-sade ve havuçlu tarçınlı- Öncelikle kullanacağımız malzemeleri tartacağız ve sade cupcake ile başlayacağız. Hamurunu hazırladığımız sade cupcakeleri fırına verip, havuçlu tarçınlı cupcake hamurunu hazırlayacağız ve fırına vereceğiz.
Atölyemizde iki tür cupcake yapacağız-sade ve havuçlu tarçınlı- Öncelikle kullanacağımız malzemeleri tartacağız ve sade cupcake ile başlayacağız. Hamurunu hazırladığımız sade cupcakeleri fırına verip, havuçlu tarçınlı cupcake hamurunu hazırlayacağız ve fırına vereceğiz. Cupcakeler piştikten sonra soğumaya bırakacağız ardından dekorasyon işlemine geçeceğiz. İstediğiniz şekilde dekore ettiğiniz cupcakelerinizi ister yiyebilir isterseniz eve, sevdiklerinize götürebilirsiniz
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 20.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Cupcake
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
-
Rus turistler referandum sonucundan etkilenmedi
-
Valinin isteğiyle 200 bin liralık iş yerini yerle bir etti!
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
CHP'nin iki saatlik Meclis'ten çekilme macerası pahalıya patladı
-
UEFA'nın skandal cezasının ardından Beşiktaş'tan flaş karar
-
Güneş'ten küstah UEFA'ya zehir zemberek sözler
-
Perinçek CHP'ye ateş püskürdü: Sokakları kışkırtmayı bırak!
-
Bursa'nın baş belası 'yeşil saçlı kız' yakalandı