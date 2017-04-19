Atölyemizde iki tür cupcake yapacağız-sade ve havuçlu tarçınlı- Öncelikle kullanacağımız malzemeleri tartacağız ve sade cupcake ile başlayacağız. Hamurunu hazırladığımız sade cupcakeleri fırına verip, havuçlu tarçınlı cupcake hamurunu hazırlayacağız ve fırına vereceğiz. Cupcakeler piştikten sonra soğumaya bırakacağız ardından dekorasyon işlemine geçeceğiz. İstediğiniz şekilde dekore ettiğiniz cupcakelerinizi ister yiyebilir isterseniz eve, sevdiklerinize götürebilirsiniz



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4U



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 20.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Cupcake



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır