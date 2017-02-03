TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Cupcake" adlı workshop etkinliğinde cupcake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
"Misafirlerinizi evinizde rengarenk ve çeşit çeşit tasarım cupcakeler ile karşılamak istiyorsanız bu workshop'u kaçırmayın..."
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı:
Temel Cup Cake
Butter icing yapımı, renklendirilmesi ve yapımı
Süsleme teknikleri
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Kaynak: Etkinlik.io