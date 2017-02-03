Cupcake

Turkish Culinary Academy'nin "Cupcake" adlı workshop etkinliğinde cupcake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Cupcake

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Cupcake" adlı workshop etkinliğinde cupcake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

"Misafirlerinizi evinizde rengarenk ve çeşit çeşit tasarım cupcakeler ile karşılamak istiyorsanız bu workshop'u kaçırmayın..."

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Temel Cup Cake

Butter icing yapımı, renklendirilmesi ve yapımı

Süsleme teknikleri

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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