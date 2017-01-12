TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Cupcake" adlı workshop etkinliğinde cupcake yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



"Misafirlerinizi evinizde rengarenk ve çeşit çeşit tasarım cupcakeler ile karşılamak istiyorsanız bu workshop'u kaçırmayın..."



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı:



Temel Cup Cake



Butter icing yapımı, renklendirilmesi ve yapımı



Süsleme teknikleri



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.