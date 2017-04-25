Cuntacıların Akıl Edemediği Bir Şey Vardı, Biz Osmanlı Torunlarıydık"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ'nün) darbe girişimine karşı mücadele eden gaziler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında Ağrı'da düzenlenen programda yaşadıklarını anlattı.



Kültür ve Kongre Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



Ağrı Valisi Musa Işın, programın açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da kahramanca mücadele edilerek devlete, bayrağa ve ezana sahip çıkıldığını söyledi.



Söz konusu gecenin Türkiye'nin en karanlık gecesi olduğunu belirten Işın, "O gece 249 şehit, 2 bin 180 kahraman gazinin kanlarıyla ülkemizi ve vatanımızı kurtardık. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet etsin, gazilerimize uzun ömürler nasip etsin. Bizler onlara minnettarız." dedi.



Işın, "Bu millet gerçekten kahraman bir millettir" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sizden daha kahraman yeryüzüne gelmemiştir, gelmeyecektir. O gece sizin sayenizde bayrağımız düşmedi, ezanımız susmadı, vatanımız çiğnenmedi ve namusumuz elimizden gitmedi. Bu münafıklar o gece muvaffak olsalardı bugün burası işgal altındaydı. Ne Suriye'ye, Irak'a ne de başka bir yere benzerdi. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın buyurduğu millet işte bu millettir. Bu millet de elbette ki hiçbir millete benzemeyecektir. Siz darbeyi önlediğiniz gibi aynı zamanda millete ve ümmete ışık oldunuz. Ümmet sizin sayenizde tekrar umut kazandı. İnşallah buradan yükselen ses bütün İslam alemine umut olacaktır. Millet o gece sadece Türkiye'yi kurtarmadı bütün İslam alemini kurtardı. Allah milletimizi daim etsin, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etsin."



FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gazi olan 14 yaşındaki Adviye Gül İsmailoğlu ise o gece ailesiyle abdest alarak evden çıktığını söyledi.



İsmailoğlu, "Anneme 'Biz ölürsek eğer şehit olur muyuz' diye sordum. Annem de 'Biz oraya vatanımızı savunmaya gidiyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' dedi. Bu bilinçle dışarı çıktık." ifadesini kullandı.



"Cuntacılar, Osmanlı torunu olduğumuzu akıl edemedi"



O gece yaşadıklarını anlatan İsmailoğlu, şöyle konuştu:



"Cuntacıların akıl edemediği bir şey vardı, biz Osmanlı torunlarıydık. Bize annelerimiz doğduğumuz günden bugüne nasihatlerinde hep vatan ve bayrak sevgisini aşılamışlardı. Biz biliyorduk ki vatanı olmayanın hiçbir şeyi olmaz. İşte bu vatan sevgisinin yanına iman gücümüzü de eklediğimiz zaman Allah'ın izniyle karşımızda kimse duramazdı. O gece de aynen öyle oldu."



İsmailoğlu, darbeci askerlerin silahından çıkan kurşunlarla yaralanma anını şöyle anlattı:



"Sol kolumdan girip sırtımdan çıkan mermiyle vuruldum. O mermi belki sırtımdan büyük bir parçanın düşmesine sebep oldu. Çok ağır şekilde yaralanmama neden oldu. Onlar zannediyorlardı ki attıkları o mermiler ya da bizim vergilerimizle alınmış tankları ile bizim canımızı yakacaklar, bizleri yok edecekler. Ama aslında onlar bize bu dünyada gururla taşıyacağımız diğer dünyada da ya Resulallah 'Ben bu yarayı vatanımı savunurken aldım' diyebileceğim ve gururla taşıyacağımız birer madalya taktılar. Önümüzde mahkemeler var. Bizim mahkememiz daha olmadı. Tabii ki onlardan şikayetçi olduk. Bu dünyada da diğer dünyada da yakalarını bırakmayacağız."



Programda, 15 Temmuz'da yaralanıp gazi olan Recep Erkovan ve Aykut Dumankaya da darbe girişimi esnasında neler yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.



Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in "15 Temmuz" temalı gösteri sunduğu programa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.