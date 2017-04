Cuntacı Komutandan "Hepinizi İdam Ettireceğim" Tehdidi

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde yer aldıkları öne sürülen personele açılan davanın iddianamesinde, başka bir davada tutuklu yargılanan eski Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın darbeye karşı çıkıp emirlerini yerine getirmeyerek kışlaya dönen askerlere, "görev yerlerinize gitmediğiniz takdirde sizi İstiklal Mahkemelerinde yargılarım, hepinizi idam ettireceğim' dediği iddia edildi.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminde bulundukları ve FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları iddiasıyla dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu'nda görevli üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan'ın yanı sıra bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay ve 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 askeri personel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 158 sayfalık iddianamede, FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışının yanı sıra örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması ile darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarıldı.



İddianamede, darbe girişiminin, hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emin duruşu ile Türk milletinin, tank veya tüfek dinlemeden özgür iradesine yapılmaya çalışılan kalkışmayı bertaraf etmek için kahramanca direnmesi sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı.



Çarpıcı detayların bulunduğu iddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan tutuklu olarak yargılanan eski üsteğmen Hacı Ali Altun, darbe girişimine ilişkin başka bir davada tutuklu olarak yargılanan aynı komutanlığın eski Tabur Komutanı Yarbay Nihat Uçan'ın, 15 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında başçavuş Anıl Vural'ı arayarak alarmın verildiğini ve herkesin silah başına geçmesi gerektiğini söylemesiyle tabura gittiğini beyan etti.



Alarmla ilgili talimatları almak üzere tabur komutanının yanına gittiğini anlatan Altun, "Uçan bana, 'bu ülke için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inandığını ve bunun için araçların belli yerlere çıkacağını ve bu araçların yönlendirilmesi gerektiğini ve bize görev düştüğünü' söyledi. Tamamen Nusaybin, Şırnak, Cizre ve benzeri yerleri düşünerek büyük bir terör saldırısının olduğunu ve verilen her göreve hazır olduğumu belirttim." dedi.



"İstiklal Mahkemelerinde yargılanacaksın"



Altun, saat 02.30 sıralarında arkadaşlarının kendisini arayarak ülkede darbe girişiminin olduğundan bahsetmesi üzerine Uçan'a oyuna alet olmamaları gerektiğini söylediğini öne sürerek, şöyle devam etti:



"Uçan'a bu konuya alet olduğumuzu söyledim. Uçan da bana 'tarihe şahitlik ettiğimizi, TSK'nın yönetime el koyduğunu ve bunun için vur emri, her şeyi ezip geçme emri verdiğini' söyleyip sıkıyönetim ilan edildiğinden bahsetti, 'sokağa çıkma yasağı var' dedi. Ben de bunun üzerine dışarıda bulunan personelleri kışlaya çağırmaya başladım. Tabur Komutanı Yarbay Uçan da bana dönerek, 'sen vatan hainisin, kanı bozuksun, senin yüzünden TSK bitti. İstiklal Mahkemelerinde yargılanacaksın. Daha sonra etrafa yüksek sesle bağırarak 'bunu vurun' dedi."



Tanık olarak dinlenilen Uzman Çavuş Ufuk E. de kardeşinin kendisini arayarak darbe girişiminin olduğunu söylediğini belirtti.



"Hepinizi idam ettireceğim"



Olay günü Nizamiye bölgesinde Uçan ile Altun'un kendi aralarında konuştuklarını duyduğunu anlatan Ufuk E, şu ifadeleri kullandı:



"Uçan'ın yanındaki Altun'a 'TSK yönetime el koydu' dediğini duydum. Daha sonra 00.45 sıralarında nizamiye girişi bölgesinde İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'ndan 2 tank birliğe giriş yaptı. Nizamiye giriş kısmındaki Uçan, tankları durdurup içerisindeki personele 'geri dönün, neden kışlaya geri geldiniz, görev yerinizi neden terk ettiniz, görev yerlerinize gitmediğiniz takdirde sizi İstiklal Mahkemelerinde yargılarım, hepinizi idam ettireceğim' dedi."



Ceza istemleri



İddianamede, dosya kapsamına göre sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Tank Taburu'nda görevli olan ve meslekten ihraç edilen üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan'ın yanı sıra bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay ve 21 uzman erbaştan oluşan 28'i tutuklu 36 askeri personelin, "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.



İddianamede ayrıca eski Uzman Çavuş Ferhat Parlak'ın "kamu malına zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla, eski Uzman Çavuş Gökhan Ökmen'in de "korku, panik yaratacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.



Kentte, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin daha önce bu dava dışında yine darbe girişimine katılmakla suçlanan askeri personeller hakkında 4 ayrı dava açılmıştı.