Çünkü 'Anne', 'Mutluluk' demek…

The Ritz-Carlton, İstanbul, en değerli varlığımız olan annelerimizin bu özel gününü özel bir mekanda, özel lezzetlerle kutlamak isteyenleri, "Doğadan Masaya" konseptli restoranı Atelier Real Food'ta bruncha bekliyor.

The Ritz-Carlton, İstanbul, annelerimizi sultanlara layık lezzetler ve muhteşem Boğaz manzarası ile buluşturuyor. Atelier Real Food'da 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Pazar Brunch'ında özel marmelatlar, çıtır börekler ve harika krepler yanında Anadolu'nun eşsiz ve doğal tatları "Doğadan sofraya" konseptiyle sunulacak. Atelier Real Food'da Rotisserie makinesinde yavaşça pişen et çeşitleri,en taze mezeler ile dolu açık büfe, soğuk şarküteri bölümü ve hayır diyemeyeceğiniz tatlılar sizleri bekliyor.

Çocuklardan annelere sürpriz kekler

Hem göze hem de damaklara hitap edecek "Anneler Günü Pazar Brunch"ında başka sürprizler de var. Minik misafirlerin usta şefler eşliğinde hazırlayacağı kekler annelerine servis edilecek. Çocuklar Atelier Terrace'da oyun oynarken anneler de Boğaz manzarasına karşı canlı piyano müziği eşliğinde bu özel günün keyfini çıkaracaklar.

Annesinden ilham alan bir Şef; Selami Güleryüz

The Ritz-Carlton oteller zincirinin Executive Şefi Selami Güleryüz, Anadolu'nun dört bir tarafına gerçekleştirdiği lezzet keşifleriyle, gün yüzüne çıkmamış müthiş tarifleri misafirleri için özel olarak hazırlıyor. Dünya mutfağını çok iyi bilen Güleryüz'ün başarısı Anadolu Mutfağına da hakim olmasından geliyor. Güleryüz'ün en büyük hedefi Türk mutfağını, dünya klasmanında üst basamaklara taşımak.

Selami Güleryüz'ün şef aşçılığa giden yoldaki hikâyesi de bir hayli dikkat çekici. Mesleğe adım atmasında ilk ilham kaynağının annesi olduğunu söylüyor. Güleryüz "Bu mesleği seçmemde annemi etkisi bir hayli fazladır. Yani ilk ilhamımı annemden aldım. Çok güzel yemekler yapardı. Biz beş kardeştik. Kardeşlerim de yemek konusunda iyilerdi fakat içlerinden aşçılığı seçen tek kişi bendim. Çünkü yemek yapmayı gerçekten seviyordum. İlk ustalarımdan birinin Bolu Mengenli olması benim için büyük şanstı" diyor.

İstanbul'un En 'Gerçek' Yemek Atölyesi Atelier Real Food Restoranı

Özel dekorasyonu, eşsiz manzarası ve seçkin lezzetleri ile "Atelier Real Food", Executive Şef Selami Güleryüz'ün ustalığıyla Türk ve Dünya mutfağının eşsiz ve ayrıcalıklı tatlarını misafirlerinin beğenisine sunuyor. Çağdaş dekorasyonu Portekizli mimar Patricia Pina tarafından tasarlanan restoranın Boğaz manzarası nefes kesiyor.

Anadolu'nun en seçkin tatlarını "Doğadan Sofraya" konsepti ile sunan otelin Atelier Real Food Restaurant'ında Pazar günleri pişiden, yumurtalı ekmeğe; taze köy kaymağından, çıtır böreklere, gözlemeden krepe, en leziz ve yerel tatlar yer alıyor.

Annelere özel % 25 indirim

The Ritz-Carlton, İstanbul'da "Anneler Günü Pazar Brunch"ı 14 Mayıs Pazar günü 11.30 – 14.00 saatleri arası gerçekleşecek. Anneler Günü Brunch'ında limitsiz yerli içecekler sunulurken, annelere özel %25 indirim de uygulanacak. Kişi başı 165 TL olan kahvaltı, 0-5 yaş çocuklar için ücretsiz, 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ise yüzde 50 indirim