Çüngüş'ten Bir Başarı Öyküsü

Diyarbakır'ın il merkezine en uzak ilçelerinden birisi olan Çüngüş'te, Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatma Günay, Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen "Milli Birlik ve Kahramanlık" konulu kitap okuma yarışmasında il birincisi oldu. Günay, İlçe Kaymakamı Sayın Alper Çifci tarafından tebrik edilip ödüllendirildi.



Okulda arkadaşları ile uyum içerisinde sevilen ve başarılı bir öğrenci olan Fatma Günay, İlçe Kaymakamı Alper Çifci'ye yarışma öncesindeki desteği ve sonrasındaki ilgisi için teşekkür etti. Kitap okumayı çok seven, şiir yazma denemeleri yapan ve resim çalışmaları da olan Fatma Günay, kitap okumanın bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.



Ailesi ilçeye bağlı Çataldut köyünde ikamet eden ve okul pansiyonunda kalan Fatma Günay'ın babası Ramazan Günay ise zor koşullara rağmen okuma azmini koruyan kızlarına destek olmaya devam edeceklerini ve Fatma'nın kendilerini gururlandırmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.



Okul Müdürü Sinan Demir ise, Günay'la ilgili olarak, öğrencinin sahip olduğu gayret, özgüven ve erdemli duruşun kendisini uzun vadede çok daha güzel başarılara ulaştıracağına inandığını söyledi.



Günay'ın öğretmenleri söz konusu öğrencinin dersteki başarısı ve karakter yönüyle diğer öğrencilerimiz tarafından örnek alınması gerektiğini vurguladı. - DİYARBAKIR