Çüngüş'te Belediyeden Bir İlk Daha: İlçede Kadınlar Lokali Açıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediyesi, kadınların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ilçe merkezinde kadınlar lokali açtı. Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, kadınların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilecekleri bir mekanı hizmetlerine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Geçtiğimiz günlerde, ağır kış koşullarında ilçeye gelen ve evlerine dönemeyen vatandaşlar için 10 yataklı ve otel konforunda bir konukevi yaptıran Çüngüş İlçe Belediyesi, bölgede bir ilke daha imza attı. Belediye, köylerden ilçe merkezine gelen kadınların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için şimdi de kadınlar lokalini hizmete açtı. Lokalin açılış törenine, İlçe Kaymakam Alper Çifci, Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Engin Çağlayan, Emniyet Amiri Metin Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Zülfi Hüseyin Uzun, Kadın Kolları Başkanı Refika Demirpençe ve vatandaşlar katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Başkan Arslanca, köylerden ilçeye gelen kadınlara yönelik bir lokal açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını dilediklerini kaydetti. 40 kilometre uzaktaki köylerden ilçe merkezine gelen kadınların ilçede oturabilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yerin olmamasından dolayı belediye olarak böyle bir hizmete imza attıklarını anlatan Arslanca, "Kadınlarımız, her birimizin annesi, eşi ve kardeşi köyden geliyor. Abdest alacakları, gidecekleri bir lavaboları, doğru dürüst yemek yiyecekleri bir yerleri yok. Çocuklu annelerin emzirmeye gidecekleri yerleri yok. Özel işlerini görebilecekleri herhangi bir yer yok. Bu mekanımız, gelenler için sıcak çorbasının çıktığı, mahallerimizden ve köyden gelen kadınlarımızın gönül rahatlığıyla içeriye girebileceği, yeri geldiğinde gelenlerin ofis olarak kullanabileceği ve ihtiyaçlarını en üst seviyede giderebileceği mekan haline geldi" dedi.



Başkan Arslanca, bu tip yatırımların sosyal devlet gereği, köy ve mahalle yoğunluğunun olduğu beldelerde açılması gereken yatırımlar olduğunu da sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR